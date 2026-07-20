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統一超打造CITY CAFE品牌IP 療癒經濟催生咖啡娃娃

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
統一超打造CITY CAFE品牌IP，療癒經濟催生咖啡娃娃。統一超／提供
統一超打造CITY CAFE品牌IP，療癒經濟催生咖啡娃娃。統一超／提供

看好「品牌IP化」商機，統一超（2912）7-ELEVEN陸續嘗試將自有品牌轉化成療癒小物，今年進一步將CITY CAFE首次打造品牌娃娃，擬人化可愛造型搭配近年療癒經濟成長，將每天喝的咖啡轉化成可收藏、陪伴角色，不僅提升品牌好感度，也讓咖啡從功能性商品延伸至情感價值，像是一位陪伴自己的小夥伴，創造粉絲變現全新商業模式，也扣合品牌精神攜帶咖啡娃娃在城市探索城事。

7-ELEVEN自2004年推出CITY CAFE品牌，至今全台7,300多家門市為咖啡銷售通路最廣，並持續透過會員數據與消費洞察，發展多元商品結構，更聚焦多樣化飲品、多元品牌聯名及數位化服務，滿足不同客群需求。像是引領超商通路第一個導入西西里風檸檬氣泡咖啡已成為年銷破億元商品；另觀察到咖啡嗜好者逐年增加於2021年推出濃萃系列，連續三年銷量雙位數成長，成為上班族購買首選。

為引發更多品牌愛好者情感共鳴，CITY CAFE首度將品牌擬人化，將經典飲品角色化、打造品牌IP，將西西里風檸檬氣泡咖啡、濃萃系列、厚乳拿鐵與風味飲系列等經典飲品化身IP角色，每款超萌又獨具特色。

不僅如此，跳脫一般市面上盒玩型態，CITY CAFE以「品牌IP X四重驚喜X療癒陪伴」將品牌主題杯打造驚喜玩法，每杯都能拆解、層層揭密，期望帶給消費者不同體驗。下層是品牌絨毛磁鐵吊飾娃娃，8款經典飲品擬人化(隨機出貨，數量有限)，不論是吊掛於包包隨身攜帶或當成磁鐵吸附於辦公桌、冰箱上以及出遊時帶著陪你探索城市都非常適合，全套收集讓CITY CAFE家族娃娃手牽手療癒每一天。

另外，每款還附有1張專屬飲品人格角色卡，測驗你喜歡的咖啡是不是和自己特性一樣，是外向E人還是內斂I人？是隨興P人還是計劃通J人？上層打開杯蓋還能獲得刮刮卡，最大獎有機會抽到365杯中杯美式1年份咖啡商品提貨卡(1名)。

7-ELEVEN自7月22日起更獨家推出近期超火紅「三麗鷗曬傷系列」，將 Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗喜拿、布丁狗等人氣角色變身小麥膚色結合西瓜、冰淇淋、煙火、團扇等元素注入夏日祭典氛圍。

咖啡 品牌

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