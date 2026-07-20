全國空屋率重返9字頭 六都台南最高、台北最低

內政部公布最新低度使用（用電）住宅統計，2025年下半年全國低度使用住宅共89萬4,582宅，占全國住宅9.44%，較2025年上半年的98萬609宅、10.43%減少8萬6,027宅，比率下降0.99個百分點，不僅重返9字頭，也終止前一期攀升至近年高點的走勢。

統計顯示，全國低度使用住宅比率長期呈現波動趨勢，2009年為10.68%，之後逐步下降，2021年下半年降至8.66%，創統計以來低點；2022年下半年起再度回升，2025年上半年升至10.43%，為統計以來次高。不過，2025年下半年回落至9.44%，較上半年減少0.99個百分點，也較2024年下半年減少0.35個百分點，顯示低度使用住宅情形較前一期明顯改善。

若觀察六都，2025年下半年低度使用住宅比率全面較上半年下降，其中台南市仍以10.92%居六都最高，高雄市10.30%居次；台中市及桃園市分別為8.58%、8.53%；新北市6.84%、台北市6.39%，不僅是六都最低，台北市也是全國低度使用住宅比率最低的縣市。

若改以戶數觀察，高雄市低度使用住宅達11萬9,437宅，首度超越新北市的11萬9,168宅，成為全國低度使用住宅最多的縣市；台中市則有10萬140宅排名第三，三都低度使用住宅戶數皆突破10萬宅。

進一步分析住宅特性，全國仍以20坪以下住宅低度使用比率最高，達16.77%，明顯高於其他坪數住宅，反映小坪數產品仍是低度使用住宅較集中的類型。若按屋齡觀察，則以屋齡超過50年住宅低度使用比率12.59%最高，其次為屋齡5年以下住宅12.39%，顯示除老屋外，新成屋也較容易出現低度使用情形。

內政部表示，低度使用（用電）住宅是依房屋稅籍、地籍及台電用電資料交叉比對所得，主要用於觀察住宅使用情形，並非直接等同空屋，但可作為觀察住宅閒置狀況的重要指標。