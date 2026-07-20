威旭數據助微型企業行銷與優化數據 23日登錄興櫃

威旭數據科技（7933）20日舉行興櫃前媒體茶敘，將於7月23日登錄興櫃。威旭數據定位為B2B2C數據科技平台，主要協助整合分散於不同平台及實際營運流程中的客戶、交易與營運資料，建立可持續累積及應用的資料庫，協助客戶提升經營決策效率。

威旭數據規劃進入資本市場後，有助提升公司治理、品牌能見度及人才吸引力，持續投入資料庫架構、系統研發、AI應用、資訊安全及日本市場發展，推動下一階段成長。

威旭資訊董事長張希寧早期創業成立數位媒體、後續成立數據公司進行數據分析業務，在2021年成立威旭數據將資料整合與分析能力，應用於自創的數位行銷平台「holkee」及日本旅宿營運平台「旅屋Triphome」將技術落實營運，主要服務微型企業。

張希寧指出，在台灣市場，holkee主要服務微型及中小企業，累計服務客戶已超過1萬家。透過客戶實際使用服務所產生的互動、交易及營運資料，持續了解不同產業及客群需求，並協助客戶改善數位經營及行銷決策。分散的長尾客戶結構及預收服務模式，也有助於降低單一客戶集中及應收帳款風險。

日本旅宿業務方面，旅屋Triphome目前於東京地區管理近200間房源。公司整合訂房需求、房價、銷售渠道及營運資料，運用於房價調整、渠道配置及日常管理，並透過系統化流程提高房源管理效率。隨房源規模增加，相關資料亦可持續回饋至既有資料庫，作為後續定價及營運決策依據。

威旭數據董事長兼總經理張希寧表示，公司真正的競爭力不只是使用AI工具，而是長期參與客戶實際交易與營運，持續累積第一手資料，並將資料轉化為可落地的商業決策。未來AI將進一步應用於資料整理、客戶分群、價格建議及流程自動化，提升兩大業務的服務效率與規模化能力。

財務表現方面，威旭數據2025年度合併營收為1.87億元，合併毛利率為47.46%，稅前淨利1,134萬元，每股盈餘0.66元。後續營運，公司將持續擴大holkee客戶基礎及服務應用，並推進旅屋Triphome房源拓展與營運效率提升。隨資料庫及系統平台的重複使用程度提高，公司將持續優化營收結構、毛利表現及整體營運效率。