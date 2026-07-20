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信用管制發威 全國地價連三期降溫、漲幅創近6年新低

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
住宅區及商業區漲勢放緩，市場觀望氣氛濃厚。示意圖。記者朱曼寧／攝影
住宅區及商業區漲勢放緩，市場觀望氣氛濃厚。示意圖。記者朱曼寧／攝影

內政部最新發布都市地價指數顯示，今年第1季全國都市地價總指數較上期僅上漲0.34%，不僅連續三期漲幅持續收斂，更創近12期、約6年來最低漲幅，顯示在信用管制及市場觀望氣氛下，地價漲勢持續放緩。不過，地價仍呈現緩步上揚，其中工業區漲勢依舊最強，而全台僅台北市地價小幅下跌。

根據都市地價指數，第1季（2025年10月至2026年3月）全國都市地價總指數為106.801，較上期上漲0.34%。其中，住宅區上漲0.34%、商業區上漲0.24%，工業區則上漲0.53%，漲幅高於住宅及商業區，顯示科技產業及產業用地需求仍持續支撐工業地價表現。

報告指出，住宅區及商業區漲勢放緩，主要受到中央銀行持續實施選擇性信用管制影響，市場觀望氣氛濃厚，交易動能偏弱，使住宅及商業用地交易受到影響；相較之下，工業區因整體經濟穩健成長，加上科技相關產業用地需求增加，因此維持相對較高的漲幅。

若觀察各縣市表現，全國22個縣市地價均呈現上漲，僅台北市逆勢下跌0.09%，也是全台唯一負成長縣市。報告分析，台北市主要受到交易動能仍偏保守，以及部分區域老舊建物比例較高等因素影響，導致地價微幅下滑。

至於漲幅最高的前三名，依序為台南市上漲1.13%、新竹縣上漲1.09%，以及金門縣上漲1.04%。其中，台南受惠於南部科學園區持續發展及公共建設推動，帶動產業用地需求；新竹縣則因科學園區等高科技產業發展，支撐剛性需求；金門則受金門大橋通車、居住需求外溢及觀光、商業活動回溫等因素帶動，地價同步走揚。

雖然全國都市地價仍維持上漲，但漲幅已連續三期縮小，並創近6年來新低，顯示在信用管制與市場交易降溫影響下，地價上漲力道正逐步趨緩。不過，科技產業聚落及重大建設所在區域，仍持續支撐部分縣市及工業用地價格表現，地價走勢呈現區域與用途分化的現象。

選擇性信用管制

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