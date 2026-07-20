農業部見證新光保全與新光人壽 照顧弱勢家庭守護海洋力量

一粒稻米的旅程，不會在收成後結束。在農業部見證下，新光保全與新光人壽慈善基金會延續多年合作默契，接力打造永續循環行動，雙方將多年來在土地與海洋的投入相互串連。

新光保全長期推動「青出宜蘭」青農返鄉計畫，陪伴青年返鄉種植有機稻米，以友善農法照顧土地，收成的有機白米分享給全台弱勢家庭，讓土地的收穫成為照顧社會的力量。

而新光人壽慈善基金會則接力延續這份來自土地的價值，將稻米收成後留下的稻殼等農業剩餘資材，經國立臺灣海洋大學評估生物炭應用可行性後，結合光泰環能股份有限公司遵循國際標準製成生物炭（Biochar），應用於復育磚種植珊瑚，增加自然碳匯，讓一粒稻米的價值延伸到守護海洋。

在土地上，新光保全整合青出宜蘭、農業部花蓮區農業改良場、連橫生技及野野有限公司等夥伴，共同推動青年返鄉、友善農業、循環經濟及農田生物多樣性，透過友善耕作、獨居蜂棲地營造、生態調查及生物炭回歸農田等方式，營造更友善的農田環境，讓土地在孕育糧食的同時，也成為多元物種共存的棲地。

在海洋裡，新光人壽慈善基金會除了長期推動全台淨海行動外，更將農業剩餘資材轉化為珊瑚復育材料，串起珊瑚種植、公民科學及學術研究，建構完整的珊瑚復育模式。基金會運用稻殻製作生物炭復育磚投入珊瑚種植，並與BlueTrend藍色脈動共同開發珊瑚觀察教案，響應聯合國「國際永續及韌性旅遊年」倡議，推動珊瑚觀察員培訓計畫。

邀請前往澎湖潛水的旅客學習珊瑚保育知識，在潛水的同時協助記錄珊瑚健康、生長情形及周邊生態，讓旅遊不只是欣賞海洋，也能成為海洋保育的一部分；觀測資料將由國立高雄科技大學漁業科技與管理系協助分析，建立珊瑚長期監測資料，作為珊瑚復育、生物多樣性研究及海洋保育的重要依據，並透過科學數據持續累積台灣珍貴的海洋生態資料。

此次永續循環模式最大的特色，不只是將農業剩餘資材循環再利用，更串起海洋、材料科技與生物多樣性等不同領域。新光保全深耕土地，新光人壽慈善基金會持續投入海洋保育，雙方各自發揮專長，讓土地與海洋兩項長期投入的工作彼此連結，也讓不同領域的資源與專業發揮更大的影響力。

未來，新光保全與新光人壽慈善基金會將持續深化合作，結合更多企業、政府、學界及民間夥伴，讓土地上的努力持續在海洋延續價值，也讓一粒稻米的價值，從土地延伸到海洋。