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農業部見證新光保全與新光人壽 照顧弱勢家庭守護海洋力量

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
農業部見證新光保全與新光人壽慈善基金會接力守護土地與海洋一粒稻米，不只照顧弱勢家庭，也能成為守護海洋的力量。業者提供
農業部見證新光保全與新光人壽慈善基金會接力守護土地與海洋一粒稻米，不只照顧弱勢家庭，也能成為守護海洋的力量。業者提供

一粒稻米的旅程，不會在收成後結束。在農業部見證下，新光保全與新光人壽慈善基金會延續多年合作默契，接力打造永續循環行動，雙方將多年來在土地與海洋的投入相互串連。

新光保全長期推動「青出宜蘭」青農返鄉計畫，陪伴青年返鄉種植有機稻米，以友善農法照顧土地，收成的有機白米分享給全台弱勢家庭，讓土地的收穫成為照顧社會的力量。

而新光人壽慈善基金會則接力延續這份來自土地的價值，將稻米收成後留下的稻殼等農業剩餘資材，經國立臺灣海洋大學評估生物炭應用可行性後，結合光泰環能股份有限公司遵循國際標準製成生物炭（Biochar），應用於復育磚種植珊瑚，增加自然碳匯，讓一粒稻米的價值延伸到守護海洋。

在土地上，新光保全整合青出宜蘭、農業部花蓮區農業改良場、連橫生技及野野有限公司等夥伴，共同推動青年返鄉、友善農業、循環經濟及農田生物多樣性，透過友善耕作、獨居蜂棲地營造、生態調查及生物炭回歸農田等方式，營造更友善的農田環境，讓土地在孕育糧食的同時，也成為多元物種共存的棲地。

在海洋裡，新光人壽慈善基金會除了長期推動全台淨海行動外，更將農業剩餘資材轉化為珊瑚復育材料，串起珊瑚種植、公民科學及學術研究，建構完整的珊瑚復育模式。基金會運用稻殻製作生物炭復育磚投入珊瑚種植，並與BlueTrend藍色脈動共同開發珊瑚觀察教案，響應聯合國「國際永續及韌性旅遊年」倡議，推動珊瑚觀察員培訓計畫。

邀請前往澎湖潛水的旅客學習珊瑚保育知識，在潛水的同時協助記錄珊瑚健康、生長情形及周邊生態，讓旅遊不只是欣賞海洋，也能成為海洋保育的一部分；觀測資料將由國立高雄科技大學漁業科技與管理系協助分析，建立珊瑚長期監測資料，作為珊瑚復育、生物多樣性研究及海洋保育的重要依據，並透過科學數據持續累積台灣珍貴的海洋生態資料。

此次永續循環模式最大的特色，不只是將農業剩餘資材循環再利用，更串起海洋、材料科技與生物多樣性等不同領域。新光保全深耕土地，新光人壽慈善基金會持續投入海洋保育，雙方各自發揮專長，讓土地與海洋兩項長期投入的工作彼此連結，也讓不同領域的資源與專業發揮更大的影響力。

未來，新光保全與新光人壽慈善基金會將持續深化合作，結合更多企業、政府、學界及民間夥伴，讓土地上的努力持續在海洋延續價值，也讓一粒稻米的價值，從土地延伸到海洋。

新光人壽 農業部 稻米

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