國產南港舊廠開發案上梁 目標2027年底完工

國產實業積極活化資產，在南港打造企業總部，19日舉行上梁典禮，目標2027年底完工。國產董事長徐蘭英表示，集團在全台擁有約44.7萬坪土地資產，未來將按階段性計畫進行資產活化，潛在開發價值受矚目。

國產今天發布新聞稿指出，「南港大型開發案」基地面積6500坪，原址為集團的起家厝，規劃興建A、B兩棟摩天商辦。A棟由曾獲普立茲克建築獎的英國福斯特聯合建築師事務所（Foster + Partners）規劃設計，完工後為國產集團完全持有的商辦大樓，建築基地面積約4000坪、規劃地上26層、地下5層；B棟是台北市政府商辦大樓，規劃地上20層、地下4層，國產集團負責興建完成後可分回部分商辦樓層。

國產表示，南港大型開發案完成後，集團總計可獲商辦樓地板面積總數約4.6萬建坪，加上約550個停車位，潛在開發利益龐大，預計2027年底完工、2028年取得使用執照。

國產表示，南港區在台北東區門戶計畫的帶動下，快速轉型發展，具有四鐵共構等優勢。而國產南港企業總部案，基地緊鄰輝達（NVIDIA）研發中心進駐的潤泰玉成大樓、與宏碁電腦所在的利百代商業大樓等指標商辦等，匯聚軟體、生技、會展與金融產業等商機。

國產董事長徐蘭英表示，國產建材集團成立72年，累積厚實的營運與資產實力，在全台擁有約44.7萬坪土地資產，尤其在台灣重要科學園區周邊擁有不少土地資產。

徐蘭英細數，國產除了在南港區擁有龐大土地資產，在內湖舊宗段擁有1400坪科技工業區土地；在鄰近輝達海外總部規劃落腳北士科的關渡洲美平原也擁有近2萬坪土地；加上南科周邊鄰近地區，國產也擁有2000多坪土地與廠區資產。

徐蘭英強調，這些分布全台的龐大土地資產，未來都會按階段性計畫進行資產活化策略，產生的潛在開發價值可觀。