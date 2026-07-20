全台18大工會發聯合聲明 呼籲公平會有條件核准Grab收購foodpanda

公平交易委員會正審查Grab收購台灣foodpanda案，來自全台各縣市及全國性、站在第一線捍衛勞工權益的18個產、職業工會團體20日發表聯合聲明，希望Grab提出具體可落實、且受政府監督的權利保障承諾，在此前提下，呼籲公平會有條件核准此併購案，為外送員爭取實質且長遠的權益保障。

聯合發起聲明工會成員強調，與其流於意識形態的反對，基層外送員更關心明天還有沒有單接、跑單能不能養家。工會不替任何平台背書，主要是挺外送員生計。

參與連署工會指出，外送專法21日上路，希望公平會把握結合審查的機會，將外送員權益、制度透明與後續監督明確列為條件，讓企業承諾可以執行、追蹤並究責，重點是讓任何企業都需遵守台灣的法律。

贊成併購案的工會團體指出。因foodpanda母公司Delivery Hero早已決定出售台灣 foodpanda，日前Uber又宣布收購Delivery Hero，全球外送平台正快速重整。 Grab是目前唯一具有競爭力且有收購意願的業者，併購若未完成，不代表foodpanda就能毫無變化地維持現況，Uber即將收購 foodpanda 母公司，不可能允許強勁的競爭者再次出售，在台灣與之競爭。最差的情況，可能是foodpanda直接退出市場，對14萬名外送人員影響甚鉅，甚至造成不可回復的一家平台獨大局面。

連署工會提四項具體要求，建議要求結合事業提出具有拘束力、可執行並接受後續監督的承諾後，有條件通過收購案。包括：

一、妥善承接既有外送員的帳號、合作紀錄、申訴案件及相關權益，不得因併購、系統更換或重新簽約而不合理排除外送員。

二、全面遵守外送專法。報酬、獎勵、派單及停權制度如有重大調整，應提前揭露與溝通，不得藉併購規避責任或轉嫁成本。

三、不得限制外送員跨平台接案，也不得以不合理扣款、排他措施或不透明的演算法差別待遇，影響外送員選擇工作的權利。

四、建立與不同地區之外送工會的定期溝通及共同監督機制，不得以單一團體取代外送員的多元聲音。