快訊

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍一號將停飛」 原因曝光

台積電收高30元不敵大盤探底 台股收跌221點

陳意涵北影失常掀議！ 知情人士爆：後台曾小酌

聽新聞
0:00 / 0:00

全台18大工會發聯合聲明 呼籲公平會有條件核准Grab收購foodpanda

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
公平交易委員會正審查Grab收購台灣foodpanda案。聯合報系資料照
公平交易委員會正審查Grab收購台灣foodpanda案。聯合報系資料照

公平交易委員會正審查Grab收購台灣foodpanda案，來自全台各縣市及全國性、站在第一線捍衛勞工權益的18個產、職業工會團體20日發表聯合聲明，希望Grab提出具體可落實、且受政府監督的權利保障承諾，在此前提下，呼籲公平會有條件核准此併購案，為外送員爭取實質且長遠的權益保障。

聯合發起聲明工會成員強調，與其流於意識形態的反對，基層外送員更關心明天還有沒有單接、跑單能不能養家。工會不替任何平台背書，主要是挺外送員生計。

參與連署工會指出，外送專法21日上路，希望公平會把握結合審查的機會，將外送員權益、制度透明與後續監督明確列為條件，讓企業承諾可以執行、追蹤並究責，重點是讓任何企業都需遵守台灣的法律。

贊成併購案的工會團體指出。因foodpanda母公司Delivery Hero早已決定出售台灣 foodpanda，日前Uber又宣布收購Delivery Hero，全球外送平台正快速重整。 Grab是目前唯一具有競爭力且有收購意願的業者，併購若未完成，不代表foodpanda就能毫無變化地維持現況，Uber即將收購 foodpanda 母公司，不可能允許強勁的競爭者再次出售，在台灣與之競爭。最差的情況，可能是foodpanda直接退出市場，對14萬名外送人員影響甚鉅，甚至造成不可回復的一家平台獨大局面。

連署工會提四項具體要求，建議要求結合事業提出具有拘束力、可執行並接受後續監督的承諾後，有條件通過收購案。包括：

一、妥善承接既有外送員的帳號、合作紀錄、申訴案件及相關權益，不得因併購、系統更換或重新簽約而不合理排除外送員。

二、全面遵守外送專法。報酬、獎勵、派單及停權制度如有重大調整，應提前揭露與溝通，不得藉併購規避責任或轉嫁成本。

三、不得限制外送員跨平台接案，也不得以不合理扣款、排他措施或不透明的演算法差別待遇，影響外送員選擇工作的權利。

四、建立與不同地區之外送工會的定期溝通及共同監督機制，不得以單一團體取代外送員的多元聲音。

Grab foodpanda

延伸閱讀

怒批假競爭真壟斷 外送工會籲公平會駁回收購

外送專法明上路！民眾黨團提五大訴求 籲政府把關

交部預告外送定型化契約 自動續約未通知罰30萬、送遲可補償

交通部預告外送平台新規 外送員須定期交安訓練、會員7天內可解約

相關新聞

誠實報薪水是夢魘？1/4新鮮人因「父母期待」換工作

過年過節、家庭聚會被問薪水，是許多亞洲子女的宿命。面試心得平台 《面試趣》 調查指出，49%上班族對父母坦白薪資，也有47%家長最在乎子女「薪水拿多少」。過度關心轉化為壓力，1/4社會新鮮人，為了迎合期待而換工作。

全台18大工會發聯合聲明 呼籲公平會有條件核准Grab收購foodpanda

公平交易委員會正審查Grab收購台灣foodpanda案，來自全台各縣市及全國性、站在第一線捍衛勞工權益的18個產、職業工會團體20日發表聯合聲明，希望Grab提出具體可落實、且受政府監督的權利保障承諾，在此前提下，呼籲公平會有條件核准此併購案，為外送員爭取實質且長遠的權益保障。

反對Grab併購foodpanda 外送工會要求公平會以反壟斷為由駁回

Grab收購台灣foodpanda案在今年6月已被公平交易委員會受理，台灣外送產業權益協進聯盟、全國外送產業工會、台中市外送平台服務產業工會等今發布共同聲明指出，堅決反對Grab併購案，拒絕假競爭真壟斷，呼籲公平會立即駁回Grab併購案，避免背後的「實質壟斷」與「國安危機」雙重風險。

餐飲巨頭選址成房市風向球？「島語」、「旭集」搶攻台中兩大金磚聚落

全台最難訂位的漢來美食（1268）頂級Buffet天王「島語」自助餐廳，台中首店日前於漢神洲際購物廣場盛大開幕，首個周末即引爆萬人空巷的排隊狂潮，正式與進駐西屯大遠百的饗賓集團（7883）旗下「旭集」隔空交火！兩大餐飲巨頭「接棒登場」較勁意味濃厚，而其敏銳的選址眼光，更成為中台灣高端富人聚落的置產風向球。

momo 統計電子書榜單 上半年文學奪冠、理財書占榜四席 漫畫買氣升溫

2026漫畫博覽會即將登場，暑假漫畫閱讀與收藏商機同步升溫。富邦媒（8454）旗下momo購物網即日起至7月27日攜手東立、台灣角川、長鴻及青文等出版社，推出經典漫畫最低75折起，集結《ONE PIECE航海王》、《名偵探柯南》、《全知讀者視角》等人氣作品首刷限定版、特裝版及限量特典，讓讀者不必到場排隊，也能輕鬆收藏熱門作品。

台中港第七號碼頭後線倉庫新建工程動土 強化倉儲量能提升物流競爭力

為因應台中港貨物裝卸儲轉需求，台中港倉儲裝卸公司承租台中港七號碼頭後線新建倉庫，正式開工動土，由台中港倉儲裝卸公司總裁張平沼主持，台灣港務公司董事長周永暉及各界代表出席見證，象徵台中港倉儲服務再添新量能，也為港區物流發展注入新動力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。