反對Grab併購foodpanda 外送工會要求公平會以反壟斷為由駁回

Grab收購台灣foodpanda案在今年6月已被公平交易委員會受理，台灣外送產業權益協進聯盟、全國外送產業工會、台中市外送平台服務產業工會等今發布共同聲明指出，堅決反對Grab併購案，拒絕假競爭真壟斷，呼籲公平會立即駁回Grab併購案，避免背後的「實質壟斷」與「國安危機」雙重風險。

針對Grab擬併購Foodpanda一案，數個外送團體今發布聲明要求主管機關應直接駁回此案，絕無任何附條件同意空間。

該聲明指出，Grab的大股東即為Uber，且Uber執行長長期擔任Grab董事，對其營運與決策具備實質控制力，且遲至7月6日才宣布辭任，顯然僅是為了規避併購審查的技術性切割，根本無法掩蓋兩家公司背後盤根錯節的利益結構。

此外，Grab與Uber過去不僅曾簽署互不競爭協議，在海外市場的實際營運中，雙方App更呈現互相串接、引導客流的服務型態，顯示雙方早有明確的實質合作行為，若核准此併購案，台灣外送市場必將淪為名為兩家、實為一家的絕對壟斷。

再者，外送員是撐起產業的基石。全國外送產業工會日前於社群平台（Facebook、LINE）等發起基層意向調查，結果顯示高達近9成外送員明確反對此合併案。

該聲明另指出，Grab長期與華為花瓣地圖（Petal Maps）、阿里雲等中國企業深度合作，更將核心AI研發中心設於北京與深圳，若任由其掌握台灣龐大的消費者個資、消費軌跡及精準的地理圖資，將難以防範關鍵資訊外洩至敵對國家的風險，恐對國安造成無法彌補的傷害。

此外，國內外市場經驗一再證明，壟斷與資安的破口一經核准，造成的市場失衡與國安危機將完全不可逆。在現行法規與環境下，幾乎沒有後續有效監管的可能，強力呼籲公平會及國安相關部會，務必正視此案背後的「實質壟斷」與「國安危機」雙重風險，立即駁回 Grab 併購案。