餐飲巨頭選址成房市風向球？「島語」、「旭集」搶攻台中兩大金磚聚落

全台最難訂位的漢來美食（1268）頂級Buffet天王「島語」自助餐廳，台中首店日前於漢神洲際購物廣場盛大開幕，首個周末即引爆萬人空巷的排隊狂潮，正式與進駐西屯大遠百的饗賓集團（7883）旗下「旭集」隔空交火！兩大餐飲巨頭「接棒登場」較勁意味濃厚，而其敏銳的選址眼光，更成為中台灣高端富人聚落的置產風向球。

根據未來流通研究所最新統計，台中市餐飲產業銷售額穩居六都第二大，占全台約13.6%，廣域消費腹地更高達506萬人。其中，北屯區高居台中人口數量之冠，自然吸引各大一線品牌接連搶進。

尤其，14期洲際段在「漢神洲際購物廣場」進駐後，不僅首月即開出10億元的驚人業績，更引進包括PRADA Beauty、GUCCI Beauty、GENTLE MONSTER與GIORGIO ARMANI等12家台中獨家精品旗艦。

百貨紅利與頂級精品餐飲重磅集結，讓洲際段直接跳過傳統重劃區長達十年的生活機能陣痛期，一登場就是最高規格的國際精品生活圈。

在14期的整體發展中，東西兩端銜接台中巨蛋與漢神洲際購物商場的「洲際路綠園道」，被業界譽為價值含金量最高的「金牌大道」。優異的綠帶景觀、開闊棟距與百貨紅利，吸引包括舜元、惠宇、遠雄，以及北部重量級建商大陸、亞昕、寶佳、達麗等指標建商積極卡位。

其中，同時臨洲際路綠園道與崇德十九路的指標案「舜元悟野」，距離漢神洲際購物廣場僅約800公尺、台中巨蛋約900公尺，憑藉優越的地段魅力與有別於市場同級產品的規劃，逆勢創下11筆總價突破3,000萬元的成交紀錄，每坪均價約7字頭，成為區域內兼具品牌力與去化表現的指標作品。

深耕台中29年的舜元建設，以穩健的品質與細緻的售後服務累積紮實的口碑。「舜元悟野」更成為洲際段首宗擁有千坪基地、獨棟23層的超高層地標。

全案以運動社交為核心，打造超過350坪的室內外專屬動能空間，並引進義大利頂級專業健身品牌Technogym設備，發展出以「籃足球、羽球與室內高爾夫」為主軸的「三球野奢宅」生活概念。

此外，透過空間分流的巧思，設置專屬獨立會館，明確界定生活、社交與休閒的場域屬性，也提升居住隱私與專屬感，深度共鳴對健康、社交與質感有極高要求的質青與低調企業主，成功在區域的中低總價小宅紅海中，做出強烈的市場區隔。

同場競技的指標案中，主打靜巷一街宅的「惠宇和慕」則持續以穩定的品牌口碑在區域內保持高度詢問，今年更有一筆7樓面積約71.6坪、以總價3,893萬元成交的紀錄，創下該社區今年最高總價交易。

位於崇德十九路的「遠雄丰尚」，則主打27至38坪、2至3房產品，搭配泳池酒店概念規劃，吸引不少北部客群。三大指標案在市場上皆創下不俗成績，顯示出開發商及置產族對於「洲際段」機能兌現後的市場高度信心。

而西屯七期本就是中台灣的政經核心，隨著頂級Buffet龍頭「旭集」的插旗，更為區域的餐飲與娛樂版圖再添一強。該區頂級商辦與豪宅林立，指標建案如「聯聚理安大廈」、「聯聚玉衡大廈」不斷寫下百萬單價紀錄。

此外，寶璽機構與日本第一、全球前三大建築設計集團日建設計合作推出的「寶璽天讚」，更奪下年度億元預售市場成交之冠，顯見高端客層對其超規格規劃的高度認同。

區域後續還有「遠雄夏綠蒂」、「寶輝惠國段新案」等指標建案即將進場，預計將為七期核心再添熱絡房市話題。

住商企劃研究室執行總監徐佳馨分析指出，頂級精品餐飲的選址哲學，本質上就是高端品牌對城市區域消費實力的實質背書。

過去台中只有西屯七期能撐起如「旭集」這類客單價高昂的殿堂級餐飲，如今「島語」選擇在漢神洲際插旗，等於看好14期整體的發展潛力與北屯消費能力，更預示了該區未來生活圈成型極具可期待性。對自住客來說，更代表該區已告別紙上談兵的願景期，進入房價有實質支撐的穩健期。

「島語」台中首店進駐漢神洲際購物廣場，首個周末即引爆排隊狂潮。記者宋健生／攝影

中台灣兩大餐飲品牌插旗區域概況一覽表。資料來源：市調、業者提供