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momo 統計電子書榜單 上半年文學奪冠、理財書占榜四席 漫畫買氣升溫

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
「臺灣漫遊錄」贏得英國國際文學大獎2026年「國際布克獎」，創台灣文學獲獎首例，英國各家書店紛紛在櫥窗醒目位置展示該部作品，凸顯是「國際布克獎」得主。中央社
「臺灣漫遊錄」贏得英國國際文學大獎2026年「國際布克獎」，創台灣文學獲獎首例，英國各家書店紛紛在櫥窗醒目位置展示該部作品，凸顯是「國際布克獎」得主。中央社

2026漫畫博覽會即將登場，暑假漫畫閱讀與收藏商機同步升溫。富邦媒（8454）旗下momo購物網即日起至7月27日攜手東立、台灣角川、長鴻及青文等出版社，推出經典漫畫最低75折起，集結《ONE PIECE航海王》、《名偵探柯南》、《全知讀者視角》等人氣作品首刷限定版、特裝版及限量特典，讓讀者不必到場排隊，也能輕鬆收藏熱門作品。

迎接漫博與暑假閱讀旺季，momo同步公布《2026上半年圖書熱銷TOP10》，呈現鮮明的閱讀趨勢：楊双子的《臺灣漫遊錄》奪下全站冠軍，作品以台灣歷史、飲食文化與細膩人物情感引發讀者共鳴，獲得國際布克獎肯定後進一步擴大市場關注，帶動momo 5月購書會員數年增兩成。投資理財書則占據榜單四席，並包辦第二、三名，顯示在股市與ETF話題持續升溫下，民眾對投資方法與財務知識的關注，也進一步轉化為主動閱讀與學習需求。

《臺灣漫遊錄》以1930年代台灣為背景，透過鐵道旅行、飲食文化與女性視角，帶領讀者走進殖民時期的社會風景與人物關係。作品將歷史議題融入旅行、美食與人物情感之中，兼具文化深度與閱讀趣味，自出版後持續累積讀者口碑；今年5月獲得國際布克獎肯定後，市場聲量進一步擴大，不僅登上momo上半年全圖書暢銷榜冠軍，也躍居電子書暢銷榜第2名。

momo觀察，《臺灣漫遊錄》的熱銷，反映台灣歷史、飲食記憶與人物情感，正成為讀者重新理解自身文化的重要入口。國際獎項則進一步放大作品聲量，讓具有鮮明臺灣特色的題材被更多讀者看見。

投資理財是今年上半年書市另一項鮮明趨勢。momo《2026上半年圖書熱銷TOP10》中，理財書共占四席，《納瓦爾寶典珍藏版》與《槓桿ETF投資法》分別拿下第二、三名，《長期買進》及《億元肥羊零成本買股術》也進入榜單。在台股行情、ETF及退休理財話題持續受到關注下，民眾對投資方法與財務知識的需求，也反映在購書選擇上。榜內作品涵蓋財務自由、槓桿工具、長期投資及金融股操作，顯示讀者關注的不只是市場漲跌與個股機會，也希望透過閱讀建立投資紀律、資產配置及風險管理觀念。

進入暑假後，漫畫接棒成為閱讀與收藏市場焦點。momo觀察，漫畫讀者除了關注作品內容，也愈來愈重視限定封面、首刷贈品、特裝版及套書完整性。透過線上通路，讀者不必受限於展場時間與排隊人潮，即可比較不同版本與收藏內容，一站購齊熱門作品，也讓無法親赴漫博現場的讀者，同樣能參與暑假漫畫閱讀與收藏熱潮。

臺灣漫遊錄

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