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LINE禮物五周年、累積突破1億筆送禮私訊 年輕女性大幅使用送禮服務

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
2026年LINE禮物迎來上線五周年。圖／LINE提供
2026年LINE禮物迎來上線五周年。圖／LINE提供

2026年LINE禮物迎來上線五周年，LINE內部數據顯示，在LINE 用戶中，20至34歲女性使用過LINE禮物的比率已超過 80%，送禮服務已深刻融入年輕用戶的日常生活；五年來更在台灣用戶間累積締造超過1億則私訊，是用戶傳遞祝福、感謝與支持的重要社交入口。LINE禮物讓「想到就送」成為新世代維繫關係的自然方式。

迎接五周年，LINE禮物宣布將深化與 B型企業（B Corp, Certified B Corporation）品牌及永續環境共好品牌合作，包含歐舒丹、茶籽堂、阿原肥皂、綠藤生機、覺亞、歐萊德、Blueseeds等品牌夥伴。未來除了延續品牌曝光與理念推廣，也將透過品牌限定禮盒、限時 LINE POINTS 回饋、獨家優惠與主題策展等形式，降低永續選禮的參與門檻，讓用戶能將對品牌理念與友善環境的認同，轉化為送給重要對象的日常心意。

LINE禮物指出，希望透過更多兼具心意與永續價值的送禮選擇，讓送禮不只是送出一份商品，更是表達認同、支持品牌理念與實踐永續生活方式的具體行動。

2025年數據顯示，LINE禮物35歲以下送禮者年成長37%，35歲以上成熟族群的相關送禮行為年成長27%，明顯帶動跨世代送禮行為，同時，成熟族群的送禮行為相較五年前成長達三倍，顯示數位送禮已從年輕世代的互動，逐步擴散至更廣泛的年齡層與生活關係。年輕世代仍是帶動數位送禮成長的重要動能，而成熟族群的送禮者與收禮者的同步增加，則反映送禮不再只發生在年輕的同齡者之間，也成為他們向長輩、前輩、家人與身邊支持者表達關心與感謝的日常方式。

LINE禮物觀察，新世代送禮不只在乎有沒有送到，更在乎這份禮物是否能代表一種值得認同的價值。根據LINE禮物內部數據，B型企業品牌累積買家數2025年成長33%，反映用戶在選擇禮物時，越來越重視品牌理念、永續承諾與產品背後所代表的生活態度。

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