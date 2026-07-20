怒批假競爭真壟斷 外送工會籲公平會駁回收購

公平會受理Grab收購台灣foodpanda一案。全國外送產業工會等今天聯合聲明籲駁回，痛批若核准將讓外送市場淪為絕對壟斷，且龐大地圖資訊若外洩，可能對國安造成巨大傷害。

東南亞叫車與外送龍頭Grab收購foodpanda台灣業務，歷經數月補件階段，公平會已於6月中旬正式受理，若未延長審議，結果可望於7月底揭曉。

台灣外送產業權益協進聯盟、全國外送產業工會、台中市外送平台服務產業工會今天發布聯合聲明，堅決反對Grab收購foodpanda台灣業務，強烈要求主管機關應直接駁回此案，絕無任何「附條件同意」的空間。

聲明提出5大理由，拒絕假競爭真壟斷，守護外送權益與國家安全。

首先，Grab的大股東即為Uber，且Uber執行長長期擔任Grab董事，高層辭任僅為技術性規避。此外，Grab與Uber過去不僅曾簽署互不競爭協議，在海外市場的實際營運中，雙方App更呈現互相串接、引導客流的服務型態。顯示雙方早有實質合作行為，若核准此案，台灣外送市場必將淪為「名為兩家、實為一家」的絕對壟斷。

聲明表示，全國外送產業工會日前於社群平台發起基層意向調查，結果顯示高達近9成外送員明確反對此案，基層最真實的聲音已充分展現，絕不容許資方透過假性競爭的併購，進一步壓縮外送員的生存與議價空間。

聲明指出，Grab長期與華為花瓣地圖、阿里雲等中國企業深度合作，更將核心AI研發中心設於北京與深圳。若任由其掌握台灣龐大的消費者個資、消費軌跡及精準的地理圖資，將難以防範關鍵資訊外洩至敵對國家的風險，恐對國安造成無法彌補的傷害。

最後，聲明提到，國內外市場經驗一再證明，壟斷與資安的破口一經核准，造成的市場失衡與國安危機將完全不可逆；在現行法規與環境下，幾乎沒有後續有效監管的可能。