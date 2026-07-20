民權大橋景觀橋成台北水岸新亮點 蔣萬安：近距離感受飛機起降

台北市基隆河畔即將迎來絕美的親水新地標！由臺北市政府工務局新建工程處主辦的「民權大橋景觀橋」，經施工團隊全力趕工，於20日舉行正式啟用典禮。台北市長蔣萬安表示，民權大橋景觀橋啟用後，市民不僅能在此飽覽基隆河山湖環繞的壯麗景致，更有絕佳機會「近距離感受飛機起降」的滿點魄力。此舉不僅強化了市區與河濱綠地的通行便利性，更實踐了全民共享舒適水岸生活的願景。

「民權大橋景觀橋」為兼具交通維持、休閒與環境美學的景觀橋，不僅串聯內湖與松山的雙岸河濱路網，其中央獨特的橢圓形觀景平臺從高空俯瞰更宛如璀璨明眸，因而獲得「天際之眼」的美譽，將成為臺北最新、最熱門的打卡焦點。

蔣萬安表示，民權大橋兩側的松山觀山高灘地及內湖彩虹高灘地，是市民平日散步、慢跑與假日進行棒壘球、騎單車等各項運動的重要休憩聖地。為了將市民的休閒體驗再升級，市府團隊發揮創意，將「民權大橋上部結構改建工程」原先施工期間使用的「交通維持便橋」成功轉型為這座跨河景觀橋。

新工處指出，民權大橋景觀橋在設計中注入了豐富的環境美學。結構主體特別採用「輕量化鋼結構設計」，讓橋體呈現如同一條優雅緞帶般輕拂於基隆河上的流暢線條，並能與後方的麥帥一橋、麥帥二橋交織出層次分明的城市天際線。橋面精心規劃了寬闊平坦的觀景平臺，動線友善無障礙。未來市民不論是想遠眺內湖科技園區的繁榮夜景，或是捕捉基隆河畔的落日餘暉，都能在此暢行無阻，預計將成為攝影愛好者與網美拍照的新據點。

除了白天的流線外觀，民權大橋景觀橋的「夜間光雕」更是本次工程的一大亮點。民權大橋景觀橋導入創新的燈光設計，與基隆河兩岸原有的照明互相呼應。入夜後，橋身將隨著時間與節慶變換不同主題的燈光色彩，光影倒映在波光粼粼的河面上，彷彿一條璀璨的銀河，不僅大幅提升夜間慢跑與散步的安全性，更為臺北夜景增添了一抹浪漫氛圍。

新工處補充，民權大橋景觀橋啟用後，安全、舒適地串聯起松山側的觀山河濱公園與內湖側的彩虹河濱公園。歡迎市民朋友在啟用後相約前來體驗這段兼具綠意與水岸風光的「輕旅行」，一同感受臺北水岸城市的全新魅力。