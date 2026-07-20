星宇2026高爾夫巡迴賽首次前進清邁 7月20日開賣、限量64席

瞄準頂端旅遊商機，廣受球友喜愛的「星宇航空高爾夫巡迴賽」將於2026年歲末迎來年度壓軸站點，首度前進泰國清邁，打造結合暖冬揮桿、文化體驗與度假休閒的高球假期。

本次活動將於2026年12月1日至12月5日舉行，規劃5天4夜涵蓋3座球場的精緻行程，限量64席，並將於7月20日正式開賣，售價每人79,800起，敬邀高球愛好者一同前往泰北，親身體驗宜人氣候與國際級球場魅力。凡曾參與過星宇航空（2646）高球活動者可享2,000優惠，新球友於8月20日前完成報名則可享1,000早鳥優惠，歡迎更多球友共同參與2026年度盛會。

本次巡迴賽精選清邁三座知名高爾夫球場，包含曾獲亞洲百大球場肯定、以山巒景觀聞名的清邁高地高爾夫度假村（Chiangmai Highlands Golf & Spa Re-sort）、歷史悠久且具挑戰性的清邁綠谷鄉村俱樂部（Chiangmai Green Valley Country Club），以及榮獲2016全亞洲最佳高爾夫球場、享有泰國北部頂級球場美譽的清邁阿爾卑斯高爾夫度假村（Alpine Golf Resort Chiang Mai）。

其中正式比賽將於清邁Alpine鄉村俱樂部舉行，這座由知名設計師操刀更是泰國唯一的稻田果嶺球場，整體設計融合了峽谷、沙坑與豐富的水障礙，極具戰略挑戰性。讓球友在優美自然景觀與絕佳的球道下盡情揮桿，享受融合競技樂趣、球友交流與度假氛圍滿點的高球假期。

賽事獎項同樣精彩豐富，一桿進洞得主有機會獲得不限航點頭等艙來回機票，冠軍可獲全球不限航點商務艙來回機票，亞軍則可獲得亞洲不限航點豪華經濟艙來回機票；更精心準備其他豐富好禮，讓每位參與球友皆有機會滿載而歸。

除了精彩賽事之外，住宿部分全程入住五星級萬豪酒店，提供舒適愜意的休憩空間，打造兼具運動、文化與度假的高品質旅遊體驗。首日安排至曾獲米其林推薦餐廳137 Pillars Palette享用晚間饗宴，後續更將造訪自然慢活被譽為童話森林的蘭谷莊園用餐。

5天4夜的行程中同時融合豐富的泰北文化元素，特別規劃體驗極具代表性的水燈祈福活動，親身感受傳統節慶文化的獨特魅力；球友更將走訪蘭納古城與尼曼商圈，深入體驗清邁融合歷史文化與文創風格的城市魅力。

星宇航空表示，高爾夫旅遊產品自推出以來深受市場與球友肯定，從亞洲巡迴賽到今年首度進軍歐洲的布拉格高爾夫聯誼賽，均獲得熱烈迴響。

融合700年古城歷史與悠閒生活步調的清邁。星宇／提供

星宇航空2026高爾夫巡迴賽首次前進清邁！星宇／提供