台中港第七號碼頭後線倉庫新建工程動土 強化倉儲量能提升物流競爭力

為因應台中港貨物裝卸儲轉需求，台中港倉儲裝卸公司承租台中港七號碼頭後線新建倉庫，正式開工動土，由台中港倉儲裝卸公司總裁張平沼主持，台灣港務公司董事長周永暉及各界代表出席見證，象徵台中港倉儲服務再添新量能，也為港區物流發展注入新動力。

台中港倉儲裝卸公司自民國65年成立以來，長期深耕港埠倉儲、裝卸與物流服務，不僅是我國早期投入港口服務的重要指標企業，更是中部產業與國際貿易最堅實的後盾，對提升港區整體營運效能及物流服務品質貢獻良多。

周永暉表示，今年適逢台中港開港50周年，同時也是台中港倉儲裝卸公司成立50周年，雙方攜手走過半世紀，不僅共同見證台灣經濟發展與國際貿易成長，更建立深厚且互信的合作夥伴關係。

周永暉說，此次七號碼頭後線倉庫新建工程，不僅是一項硬體建設的啟動，更是企業持續投資、看好台中港未來發展潛力的實質展現。

全案工程總投資金額2.3億元，新建倉庫占地面積0.8公頃，採鋼筋混凝土(RC)結合鋼骨構造設計，規劃作為一般散雜貨倉儲使用，可有效提升貨物存放及作業效率，工程預計於117年完工。啟用後可進一步強化港區倉儲服務能量，提供客戶更優質、更完善的物流服務，並提升臺中港整體營運效能與國際競爭力。

港務公司強調，未來將持續秉持「合作共榮、永續發展」理念，攜手港區業者推動港埠建設與物流產業升級，持續完善港區基礎建設及營運環境，以提升港埠整體營運效能與國際競爭力，共同邁向台中港下一個50年，開創港埠發展新篇章。