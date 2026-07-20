老宅延壽補助需求夯！7縣市開放申請、吸近8千人諮詢

全國老宅延壽補助持續推動，目前已有台北、新北、桃園、台中、台南、高雄及苗栗等7縣市開放申請，其餘13縣市預計7至8月陸續開辦。內政部國土署表示，截至目前，老宅延壽計畫已累計電話及臨櫃諮詢7,893人次，並完成1,470件耐震初評，顯示民眾申請需求相當踴躍。

國土署表示，針對屋齡30年以上的公寓及透天住宅，推出老宅延壽補助，協助改善住宅安全及居住品質，目前已有7縣市公告受理申請，另有13縣市預計於7月至8月陸續開辦，其餘2縣市仍在規劃中。

國土署指出，老宅延壽計畫由中央與地方共同推動，透過補助經費協助改善居住環境及提升生活品質。今年7月底至9月底，將再舉辦100場社區說明會，只要公寓有同棟3戶以上住戶連署，或透天住宅5棟以上共同申請，就會安排專人深入社區說明計畫內容及申請方式。

國土署表示，截至目前，已有7,893人次透過電話或臨櫃洽詢，並完成1,470件耐震初步評估，後續將陸續進入正式申請程序。各縣市均已設置諮詢窗口，民眾若有需求，可向所在地地方政府洽詢相關資訊。

此外，國土署也建置「老宅延壽專區」，提供申請表單、各地窗口及最新資訊，民眾也可透過地方服務團獲得耐震評估、修繕建議及文件輔導等一站式服務，協助順利完成申請流程。