青安3.0排富又排老？四縣市恐淪「首購孤島」

財政部「青安3.0」將於8月起正式上路，新版增加個人年所得需低於200萬元、年齡需小於50歲的排富、排老條款。住商機構根據聯徵中心數據，調查全台第1季購屋人符合上述條件之買盤，其中各縣市符合該條件買方多位於中南部縣市，反之如雙北市、新竹縣市符合青安3.0標準的均低於其他縣市，其中北市甚至逾半數買方不符合青安3.0資格。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，對於以目前規定來看，在全台一致的排富排老標準下，房價較高的縣市縱使有房貸補貼，仍難以負擔，雙北與新竹等縣市，在此標準下未來也可能成為「青安孤島」。

住商機構依據聯徵中心統計，盤點各縣市符合青安3.0排富、排老條款之買方，占第1季區域所有購屋人比例。統計發現，符合青安資格的買方占比，排名最多依序為澎湖縣、金門縣、嘉義縣、彰化縣及屏東縣。

事實上，全台僅有四縣市，其符合青安資格買方低於七成，那就是台北市、新北市、新竹縣及新竹；其中，台北市有達標的購屋人更僅有48.4%，不到半數。

賴志昶認為，北市動輒數千萬元的房屋總價，已令區域買盤大洗牌，如今北市買方有超過五成若非年過半百的換屋族，就是年收破200萬元的金字塔頂端人口；至於新北市，過去該市不少行政區被稱為首購熱區，惟隨著北市高房價推擠人口外移，加上近年區域興起重劃區議題，新案價位持續推波助瀾之下，令買得起該市的買盤亦逐漸老化與高收入化。

另觀察數據，大新竹地區符合青安資格的買方占比亦較低，其中新竹市僅58.4%，為全台倒數第二低；新竹縣也僅有 62.5%，排名倒數第三低。賴志昶指出，新竹縣市青安買盤占比相對偏低，主因為區域主力購屋族年收入多屬竹科客群，年收入動輒超越 200 萬元大關，這數據也意味著大新竹有不小比例買方是看得到、但吃不到青安3.0。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，青安3.0透過設定多重門檻，既排富又排老，堵住高所得者藉優惠貸款炒房的可能性，並透過精準補貼，讓利率補貼實質用於具自住需求的青年身上，其中更可看到中南部縣市即成為最大受益者，而在六都中亦有桃園、高雄等區域買盤亦有多達七成五以上買盤受惠；不過，民眾除評估年齡與年收入是否符合條件外，更應提前試算心儀物件的總價是否踩到青安3.0規定的區域上限天花板，並因應目前限貸氛圍，多預留本金，以防因鑑價落差而導致貸款成數不足。