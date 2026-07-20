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交通部預告外送平台新規 外送員須定期交安訓練、會員7天內可解約

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部預告「外送員交通安全管理規則」及「外送平台服務定型化契約應記載及不得記載事項」兩項草案。聯合報系資料照
交通部預告「外送員交通安全管理規則」及「外送平台服務定型化契約應記載及不得記載事項」兩項草案。聯合報系資料照

為提升外送員交通安全及保障消費者權益，交通部20日預告「外送員交通安全管理規則」及「外送平台服務定型化契約應記載及不得記載事項」兩項草案，分別針對外送員交通安全管理及消費者契約保障建立明確規範，盼透過法制化強化外送平台管理，提升交易透明度並減少消費爭議。

交通部表示，「外送員交通安全管理規則」依《外送員權益保障及外送平台管理法》訂定，明定平台業者須對新進及在職外送員辦理交通安全教育訓練及定期回訓，持續強化安全駕駛觀念；對有重大影響交通安全行為的外送員，應安排運送安全講習。

草案也規範，平台派單內容須符合交通法規，系統通知不得影響導航及工作資訊辨識，避免外送員在行進間因點擊或回應系統而分心，降低交通事故風險，維護道路交通秩序。

交通部指出，「外送平台服務定型化契約應記載及不得記載事項」則依《外送員權益保障及外送平台管理法》及《消費者保護法》訂定，重點在提升交易資訊透明度及確保契約公平合理，全面保障消費者權益。

草案明定，首次訂閱會員服務者，7日內可解除契約；自動續約須取得消費者明示同意，並建立續約提醒及退款機制。業者也應清楚揭露取消訂單、退費條件及商品瑕疵處理方式，完整揭露商品內容及各項費用，未事先載明的費用應由業者自行負擔。

此外，平台須提供預估送達時間，若延遲超過合理期間，消費者可取消訂單並獲適當補償；系統異常或合作商家等履約風險，也不得轉嫁給消費者。

交通部表示，兩項草案由公路局邀集消費者保護團體、外送平台業者及外送工會共同研商後提出，目前已依法辦理預告並廣徵各界意見。其中，「外送員交通安全管理規則」將於預告期滿後盡速完成修正並公告施行；「外送平台服務定型化契約應記載及不得記載事項」則將完成預告及修正後，依程序報行政院核定後公告施行。

交通部提醒，外送平台業者應將外送員交通安全列為首要管理事項，落實交通安全教育訓練，善盡企業管理責任；同時依《消費者保護法》落實交易資訊透明，確保契約內容公平合理，並建立完善客服及申訴機制，共同打造更透明、安全、友善的外送服務環境。

外送員

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