盛餘鋼鐵屏南「太陽能光電系統」啟動 公司治理競爭力更上層樓

鍍面鋼鐵大廠盛餘（2029）啟用屏南廠「太陽能光電系統」，專案建置總容量達約 8.41MWp，由東元電機（1504）及久鋒國際協力承攬，是全台首座大規模採用盛餘自主開發「鍍55%鋁鋅 HYPERAZ300」高防蝕鋼材作為光電支架的示範場域，展現製造產業與再生能源應用深度整合，有助提高盛餘內外銷競爭力。

法人指出，盛餘屏南廠太陽能光電系統綠色能源布局，對落實ESG永續發展目標有里程碑級別的重大加分效果，盛餘公司治理更上層樓。

盛餘董事長樽宮浩一表示，淨零碳排是全球產業的共同使命，盛餘長期致力於環境永續發展，積極推動綠色製程與能源轉型。屏南廠太陽能光電系統的正式啟用，象徵著盛餘從傳統製造業向綠色低碳企業邁出了關鍵一步。

樽宮浩一指出，盛餘不只生產高品質的鋼材，更以具體行動實現自發自用、節能減碳，未來此案場將為公司注入穩定的綠電來源，大幅降低生產過程的碳足跡，為永續經營奠定最堅實的基礎。

盛餘表示，案場位於高屏沿海的屏南工業區內，氣候環境因臨海而面臨高溫、高濕及高鹽分的嚴苛考驗，對太陽能系統的結構耐久度是一大挑戰。盛餘充分發揮企業核心鋼材優勢，案場的支架系統與鋼構工程超過 99%全面採用盛餘自主研發的「鍍55%鋁鋅 HYPER AZ300」高耐腐蝕鋼材，該材料憑藉優異的抗腐蝕效能與出色的耐候性，能在高鹽害環境下確保結構安全長達20年以上，完美契合太陽能案場的長期運作需求，讓每一根支架都成為盛餘鋼品高品質實力的最佳代言。

盛餘未來將持續秉持對品質的堅持及對環境的責任，攜手供應鏈上下游夥伴，加速綠色產品研發與節能減碳布局，持續為台灣的淨零轉型與產業綠色競爭力貢獻心力。

盛餘屏南「太陽能光電系統」啟動，公司治理競爭力更上層樓。盛餘／提供