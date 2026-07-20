婚育宅來了 桃園大園區2字頭親民價、家庭宅最有潛力

青安貸款3.0針對育有未成年子女的婚育家庭，最高貸款額度可望提高至1,500萬元，台灣房屋統計桃園市前八大人口密集行政區實價登錄資料，鎖定最符合婚育家庭購屋需求的產品，以總價1,000萬元至1,500萬元、20坪以上、屋齡20年內的電梯住宅為篩選條件。

統計結果顯示，此類物件交易件數以中壢區最多，平均總價1,251萬元，單坪35萬元。其次為近年受航空城、捷運等重大建設帶動發展的大園區，平均總價1,258萬元，單價23萬元，顯示兼具價格優勢與發展潛力的區域，未來有機會成為婚育首購族布局的重要焦點。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，首購型的婚育家庭購屋考量起居空間、社區安全、採買機能以及教育資源等條件，因此為求預算最大化，通常以蛋黃區外圍或成熟重劃區的社區為優先考量，尤其桃園重劃區案源選擇多，大社區公設完整，兩房或三房加車位的總價也在預算中，頗適合家庭客層。

台灣房屋中壢過嶺直營店店長呂柏揚表示，中壢家庭宅熱區集中在青埔高鐵特區和過嶺重劃區，其中過嶺重劃區仍維持3字頭，房價相對實惠，區內平均屋齡約10年，車程約15分鐘即可抵達中壢市區與桃園高鐵站，並可快速銜接台66快速道路及國道1號平鎮系統交流道，通勤便利，近年成為南桃園熱門自住生活圈。

生活機能方面，除民族路商圈外，周邊還有COSTCO、全聯等採買據點，以及公園綠地多，教育資源涵蓋幼兒園至國中，亦近中央大學，在兼具交通、生活機能和價格優勢下，吸引大量首購族與婚育族進駐。

今年上半年家庭宅物件交易量居次的區域為大園，平均單價23萬元，台灣房屋航空城直營店店長徐國強分析，大園今年上半年不乏安置住宅陸續點交，因此周邊價格相對親民，且航空城目前仍處建設磨合期，基礎建設與生活機能完整到位仍需時間，也因此房價相較青埔親民，具先期卡位優勢，成為大園區交易量第一名的重要推力。

徐國強表示，桃園航空城是以機場、自由貿易港區及周邊產業為核心的大型開發計畫，該區域鄰近未來桃園捷運綠線G15站，與已通行之機場捷運A16橫山站，加上車程10分鐘即可銜接國道2號，未來將結合交通、產業與住宅機能，帶動大園成為航空城生活圈的重要節點。