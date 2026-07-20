快訊

回家就壞了！好市多這款明星商品成「退貨王」 會員：不敢再買

教甄失守／從擠破頭到招不滿 「少師化」3大警訊浮現

世足賽／阿根廷輸球失控！巴瑞德斯揮拳打加維 名將痛批太丟臉

聽新聞
0:00 / 0:00

婚育宅來了 桃園大園區2字頭親民價、家庭宅最有潛力

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
桃園市中壢區過嶺重劃區，婚育家庭宅類型交易多。台灣房屋／提供
桃園市中壢區過嶺重劃區，婚育家庭宅類型交易多。台灣房屋／提供

青安貸款3.0針對育有未成年子女的婚育家庭，最高貸款額度可望提高至1,500萬元，台灣房屋統計桃園市前八大人口密集行政區實價登錄資料，鎖定最符合婚育家庭購屋需求的產品，以總價1,000萬元至1,500萬元、20坪以上、屋齡20年內的電梯住宅為篩選條件。

統計結果顯示，此類物件交易件數以中壢區最多，平均總價1,251萬元，單坪35萬元。其次為近年受航空城、捷運等重大建設帶動發展的大園區，平均總價1,258萬元，單價23萬元，顯示兼具價格優勢與發展潛力的區域，未來有機會成為婚育首購族布局的重要焦點。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，首購型的婚育家庭購屋考量起居空間、社區安全、採買機能以及教育資源等條件，因此為求預算最大化，通常以蛋黃區外圍或成熟重劃區的社區為優先考量，尤其桃園重劃區案源選擇多，大社區公設完整，兩房或三房加車位的總價也在預算中，頗適合家庭客層。

台灣房屋中壢過嶺直營店店長呂柏揚表示，中壢家庭宅熱區集中在青埔高鐵特區和過嶺重劃區，其中過嶺重劃區仍維持3字頭，房價相對實惠，區內平均屋齡約10年，車程約15分鐘即可抵達中壢市區與桃園高鐵站，並可快速銜接台66快速道路及國道1號平鎮系統交流道，通勤便利，近年成為南桃園熱門自住生活圈。

生活機能方面，除民族路商圈外，周邊還有COSTCO、全聯等採買據點，以及公園綠地多，教育資源涵蓋幼兒園至國中，亦近中央大學，在兼具交通、生活機能和價格優勢下，吸引大量首購族與婚育族進駐。

今年上半年家庭宅物件交易量居次的區域為大園，平均單價23萬元，台灣房屋航空城直營店店長徐國強分析，大園今年上半年不乏安置住宅陸續點交，因此周邊價格相對親民，且航空城目前仍處建設磨合期，基礎建設與生活機能完整到位仍需時間，也因此房價相較青埔親民，具先期卡位優勢，成為大園區交易量第一名的重要推力。

徐國強表示，桃園航空城是以機場、自由貿易港區及周邊產業為核心的大型開發計畫，該區域鄰近未來桃園捷運綠線G15站，與已通行之機場捷運A16橫山站，加上車程10分鐘即可銜接國道2號，未來將結合交通、產業與住宅機能，帶動大園成為航空城生活圈的重要節點。

桃園婚育宅熱區和熱門路段。資料來源／台灣房屋
桃園婚育宅熱區和熱門路段。資料來源／台灣房屋

房價

延伸閱讀

分科測驗考斗六、虎尾房價掀熱議 張麗善：代表雲林被看見了

遠雄一靚 插旗北高雄隱藏版高含金科技聚落

補齊商業拼圖 福樺中央大樓定錨林口CBD

A18、A19、A20「哪區值得買？」房仲專家這麼說

相關新聞

婚育宅來了 桃園大園區2字頭親民價、家庭宅最有潛力

青安貸款3.0針對育有未成年子女的婚育家庭，最高貸款額度可望提高至1,500萬元，台灣房屋統計桃園市前八大人口密集行政區實價登錄資料，鎖定最符合婚育家庭購屋需求的產品，以總價1,000萬元至1,500萬元、20坪以上、屋齡20年內的電梯住宅為篩選條件。

台股重挫近3千點啟示 李同榮：股房已形成典型惡性循環

台股上周五單日重挫近三千點，創下近年最大跌點，房市趨勢專家李同榮表示，這再次提醒市場，當資金過度集中於單一市場，即使基本面仍具支撐，短期也可能因槓桿、情緒與流動性快速逆轉而出現劇烈波動。

國產南港企業總部上樑 全台44.7萬坪土地資產迎價值大爆發

國產（2504）20日宣布，集團位在南港大型開發案的企業總部已於19日舉行上樑典禮，象徵這項指標開發案正式邁入完工倒數階段。該企業總部預計2027年底完工、2028年取得使用執照，隨著開發案逐步進入收成期，不僅將成為集團新企業總部，更可望釋放龐大的資產開發潛力，為未來營運增添新動能。

全球能源、運輸鏈再拉警報 貨櫃三雄Q3營運有撐

美伊戰事導致全球能源、運輸鏈再度拉警報。業界認為，原本連續下滑兩周的貨櫃海運運價，短線恐再度走揚，先前的運價修正應屬連續大漲後的技術性整理；貨櫃海運第3季的「旺季行情」有撐，包括長榮、陽明、萬海在內的貨櫃三雄，本季營運仍看好。

亞洲生技大會 帶動千億商機 影響力與 BIO Europe 並列

亞洲生技大會主席李鍾熙昨（19）日表示，BIO Asia–Taiwan經過多年經營，已成功從台灣區域性展會轉型為具有亞洲代表性的國際生技盛會，產業影響力已可與BIO Europe並列。

傑出生技產業獎 23家出列

台灣生物產業發展協會主辦的「2026 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎」公布得獎名單，今年共計23家企業及產品技術獲獎，創下近年新高，展現台灣生技產業在創新研發、產業升級及國際布局上的豐碩成果。台灣生物產協理事長劉理成表示，今年獲獎名單涵蓋多元領域，彰顯企業深化全球市場布局與技術創新競爭優勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。