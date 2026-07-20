國產南港企業總部上樑 全台44.7萬坪土地資產迎價值大爆發

國產（2504）20日宣布，集團位在南港大型開發案的企業總部已於19日舉行上樑典禮，象徵這項指標開發案正式邁入完工倒數階段。該企業總部預計2027年底完工、2028年取得使用執照，隨著開發案逐步進入收成期，不僅將成為集團新企業總部，更可望釋放龐大的資產開發潛力，為未來營運增添新動能。

國產董事長徐蘭英表示，國產建材集團成立72年，已累積厚實的營運基礎與資產實力，目前全台土地資產約44.7萬坪，並在各大科學園區周邊布局多筆精華土地，包括內湖舊宗段1,400坪科技工業區土地、鄰近輝達海外總部規劃落腳北士科的關渡洲美平原近2萬坪土地，以及南科周邊逾2,000坪土地與廠區資產。未來集團將依照階段性規劃推動資產活化，逐步發揮各項土地資產的潛在開發價值。

國產建材實業企業總部坐落於東區門戶精華軸心，基地緊鄰AI科技巨擎NVIDIA輝達研發中心進駐的潤泰玉成大樓、與宏碁電腦所在的利百代商業大樓等指標商辦。隨著軟體、生技、會展與金融產業，加上近期群聚全球AI重量級人物廠商與龐大商機、匯聚的台北國際電腦展（Computex）成功舉辦，更讓南港具備世界級的AI科技頂級總部經濟效應。

實際來到南港車站，周邊因世界明珠、台北流行音樂中心，以及多項民間大型開發案，城市風貌已有了翻天覆地的改變，區域價值也站上世界頂級層次。

國產建材實業企業總部，基地面積6,500坪，包括A、B兩棟摩天頂級商辦。A棟由曾獲普立茲克建築獎的英國福斯特聯合建築師事務所(Foster + Partners)規劃設計，以智慧建築、黃金級綠建築與耐震標章規格打造，為國產建材集團完全持有的商辦大樓，建築基地面積約4,000坪、規劃地上26層、地下5層。

B棟則是代為實施的台北市政府商辦大樓，規劃地上20層、地下4層，國產建材集團負責興建完成後可分回部分商辦樓層。總計國產建材集團未來持有這裡的商辦樓地板面積，總數共可達約4.6萬建坪左右及550個左右停車位，潛在開發利益相當龐大。

國產建材實業企業總部A、B兩棟建築，分別於19日與16日舉辦上樑典禮，工程已經進入倒數計時，預計2027年底左右完工、2028年取得使用執照。徐蘭英指出，國產建材集團1954年在南港路三段成立之後，至今累積了厚實的堅強營運與資產實力，在全台灣不僅擁有約44.7萬坪的土地資產、還有遍布各縣市的28座混凝土廠，此時此刻仍在協同作業，撐起台灣AI科技大建設。而我們集團這塊起家厝，也歷經15年左右的都市計畫與興建進程，現在就要華麗轉身，成為AI時代的世界級頂尖指標建築群！

徐蘭英強調，南港是台北國際電腦展（Computex）的舉辦地點，更讓南港從過去的工業黑鄉蛻變為世界的AI科技城，吸引到如NVIDIA輝達研發中心進駐南港。

此外，國產關渡洲美平原擁有近2萬坪土地，由於鄰近輝達海外總部規劃落腳的北士科，加上關渡洲美平原日前已獲內政部國土計畫審議通過劃設為「城鄉發展地區第一類」，這一龐大區域正式進入嶄新的積極開發階段，預計待下階段台北市府進行都市計畫區段徵收程序後，發還的土地將非常具有龐大的潛在開發價值。

隨著國產建材集團企業總部開發案進入收成期，加上關渡土地資產逐步明朗化，以及擁有內湖科舊宗段1,400坪科技工業區土地，區位條件優越，旁邊還有未來捷運環狀線東環段的舊宗路Y35站。加上於南科周邊的鄰近地區，也擁有2,000多坪且深具價值的土地與廠區資產，上述階段性的資產活化布局，都會成為集團未來營運與資產活化的重要優勢引擎。