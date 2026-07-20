台股重挫近3千點啟示 李同榮：股房已形成典型惡性循環

台股上周五單日重挫近三千點，創下近年最大跌點，房市趨勢專家李同榮表示，這再次提醒市場，當資金過度集中於單一市場，即使基本面仍具支撐，短期也可能因槓桿、情緒與流動性快速逆轉而出現劇烈波動。

他指出，目前市場已形成一個典型的惡性循環：AI資金流入 → 全民瘋股 → 融資槓桿快速擴張 → 銀行資金集中股市 → 房市信用受限 → 游資再度流向股市 → 股市波動持續擴大。

這正是《第五項修煉》一書所強調的「系統回饋循環」。任何資產市場只要資金過度集中、槓桿過度擴張，都可能由繁榮走向泡沫，由載舟走向覆舟。

李同榮表示，目前最大的政策盲點，在於一方面央行連續祭出七波信用管制限制房貸，另一方面，股票融資、股票質押、財富管理等金融商品卻快速發展，市場槓桿操作愈來愈盛行。

房貸受到層層限制，股市槓桿卻快速擴張，形成明顯政策落差，而全民沉浸於股市榮景，容易產生「紙上富貴」的錯覺，一旦景氣反轉或市場修正，槓桿開始反向去化，財富蒸發速度往往遠快於累積速度。

他指出，央行認為七波信用管制使不動產放款集中度由37.6%降至35%，因此認定政策奏效。然而深入分析即可發現，真正原因是股市資金增加約1.87兆元，使整體金融放款規模快速擴大，分母增加後，不動產放款占比自然下降，因此形成集中度下降的統計假象，而非房貸風險真正改善。

另一方面，無自用住宅貸款（首購）近兩年仍增加約1.26兆元，也代表真正居住需求並未消失，只是受到信用管制壓抑。房市交易量縮，但資金並未流向更多元的實體經濟，而是更加集中於股市，形成新的資產失衡。

李同榮表示，今天的情況雖與2008年美國次貸危機不同，但若持續放任股票融資與質押槓桿快速累積，同樣可能成為另一種金融次貸風暴的引信。針對目前金融體系失衡問題，他提出五項政策建言：

一、停止將信用管制打房作為金融政策主軸。

二、金融監理重心全面轉向股市槓桿風險。

三、建立股市、房市與實體產業資金平衡配置機制。

四、住宅政策回歸居住需求本質。

五、建立跨部會系統性金融風險預警機制。

李同榮表示，他不是看空股市，而是提醒政府正視資金集中與金融監理的系統性風險。台股近期的大幅震盪，不應只是視為一次市場修正，更應成為政府重新檢視金融政策的重要契機。

真正健康的經濟，不應只有股市繁榮，也不能只有房市繁榮，而應建立在金融穩健、產業均衡與居住安定的基礎之上

金融監理不能只盯著房市，更應從股市、房市與實體經濟三者的資金流向進行系統分析。唯有讓資金合理分散、降低槓桿依賴、回歸均衡配置，才能避免「紙上富貴」演變成金融風暴。