聽新聞
0:00 / 0:00

全球能源、運輸鏈再拉警報 貨櫃三雄Q3營運有撐

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
美伊戰事導致全球能源、運輸鏈再度拉警報。長榮集團／提供
美伊戰事導致全球能源、運輸鏈再度拉警報。長榮集團／提供

美伊戰事導致全球能源、運輸鏈再度拉警報。業界認為，原本連續下滑兩周的貨櫃海運運價，短線恐再度走揚，先前的運價修正應屬連續大漲後的技術性整理；貨櫃海運第3季的「旺季行情」有撐，包括長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615）在內的貨櫃三雄，本季營運仍看好。

從需求面及供給面來看，遠東到美西線運價可望在每40呎櫃4,800至5,500美元高檔區間震盪，真正的考驗將落在9月之後。

儘管近期市場憂心國際油價走揚恐推升通膨、影響終端消費需求，但業者表示，目前尚未看到需求明顯降溫，第2、3季傳統旺季出貨動能仍維持穩健。

海運物流業者分析，本波運價是在連續十周大漲後出現修正，屬正常整理，主要反映台灣、大陸及東南亞出口至美國的提前拉貨及搶艙效應逐漸消退。不過，目前運價仍明顯高於先前水準，顯示市場需求仍具支撐力。

運價 長榮 萬海

延伸閱讀

台股周線跌近6%失守季線 法人：本周留意去槓桿後布局機會

台積電（2330）法說前市場看法分歧⋯利多出盡行情再現？網指1關鍵帶動股價強勢

黃仁勳喊AI需求不變！網酸「先救輝達」：鴻海、緯創真的有撐？

6月外銷訂單可望連17紅 下半年續看好 全年接單挑戰1兆美元

相關新聞

全球能源、運輸鏈再拉警報 貨櫃三雄Q3營運有撐

美伊戰事導致全球能源、運輸鏈再度拉警報。業界認為，原本連續下滑兩周的貨櫃海運運價，短線恐再度走揚，先前的運價修正應屬連續大漲後的技術性整理；貨櫃海運第3季的「旺季行情」有撐，包括長榮、陽明、萬海在內的貨櫃三雄，本季營運仍看好。

金融業掀史上最大籌資潮 上半年衝2,217億 年增逾32%

金融業籌資潮今年可望站上高峰。據金管會統計，上半年銀行、券商及產壽險現增與發債合計2,217億元，年增32.7%，已達去年全年史上高峰4,384億元的51%，銀行、壽險及券商三路搶錢，全年再創新高有望。

經濟部修法 「用電大戶條款2.0」影響400家

立法院周三（22日）排審《能源管理法》修正草案。經濟部規劃，此次修法將明訂契約容量在5MW（千瓩）以上的「用電大戶」，強制設置自有發電設備和儲能設備，估約400多家半導體、光電、鋼鐵、石化，及AI資料中心（AIDC）將受影響。

陸AI新模型Kimi K3問世 美中差距縮至3個月

中美在ＡＩ領域競爭越來越激烈，大陸ＡＩ企業月之暗面（Moonshot AI）近日推出最新模型Kimi K3，在多項測試中超越競爭對手，部分性能媲美OpenAI及Anthropic的頂尖產品，引起科技界關注。深度求索（DeepSeek）也傳最快廿日推出Ｖ4正式版，性能直追OpenAI最新模型GPT-5.6。美國專家分析，大陸開源模型與美國前沿模型的差距，可能縮短到二至三個月。

鴻海奪SpaceX AI伺服器大單 相關業務動能將比預期強

鴻海再有AI大單落袋，首度奪下SpaceX AI伺服器代工訂單。據悉，SpaceX執行長馬斯克規劃新建逾1.3萬櫃搭載輝達GB300的AI伺服器，以一櫃單價400萬美元估算，規模高達520億美元（近新台幣1.7兆元），且第一次委由鴻海操刀，營運大補。

聯電接單爆滿 評估南科擴廠

聯電受惠高通、英特爾、晟碟（Sandisk）等美系大客戶訂單強勁，矽中介層（Interposer）、深溝槽電容（DTC）、矽光子等先進封裝與AI特殊製程訂單爆滿，傳出評估擴建南科12AP7廠區，大啖AI商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。