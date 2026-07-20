全球能源、運輸鏈再拉警報 貨櫃三雄Q3營運有撐

美伊戰事導致全球能源、運輸鏈再度拉警報。業界認為，原本連續下滑兩周的貨櫃海運運價，短線恐再度走揚，先前的運價修正應屬連續大漲後的技術性整理；貨櫃海運第3季的「旺季行情」有撐，包括長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615）在內的貨櫃三雄，本季營運仍看好。

從需求面及供給面來看，遠東到美西線運價可望在每40呎櫃4,800至5,500美元高檔區間震盪，真正的考驗將落在9月之後。

儘管近期市場憂心國際油價走揚恐推升通膨、影響終端消費需求，但業者表示，目前尚未看到需求明顯降溫，第2、3季傳統旺季出貨動能仍維持穩健。

海運物流業者分析，本波運價是在連續十周大漲後出現修正，屬正常整理，主要反映台灣、大陸及東南亞出口至美國的提前拉貨及搶艙效應逐漸消退。不過，目前運價仍明顯高於先前水準，顯示市場需求仍具支撐力。