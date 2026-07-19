醫界聯盟基金會林世嘉：GLP-1國際政策賽道已確立 台灣應儘早卡位

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉近日表示，世界衛生組織（WHO）於2025年9月將GLP-1藥物納入基本藥物清單、12月再發布肥胖症治療指引，將肥胖定調為慢性、復發性疾病；美國Medicare自2026年7月啟動GLP-1 Bridge計畫，正式將肥胖治療納入公共保險與慢病預防體系，國際政策動向顯示「賽道已經確立」，台灣應提前卡位。

林世嘉指出，GLP-1正引發一場「代謝疾病的典範轉移」，療效版圖已從糖尿病、肥胖，擴展至心血管疾病、代謝性脂肪肝炎，甚至進入失智症等神經退化疾病的臨床試驗。這條賽道已經確立，GLP-1不只是減重藥物，而是一場重塑全球慢性病治療典範的醫療革命，藥廠、醫材商都必須重新配置產品線與營收版圖。

2026年亞洲生技大會日前舉行「GLP-1對醫療產業的結構性衝擊」特別論壇，聚焦近期極受關注之「瘦瘦針」GLP-1受體促效劑，探討GLP-1從減重藥物躍升為慢性病治療平台的產業變遷全貌。

林世嘉指出，GLP-1將會是醫藥史上的「典範轉移」，其影響不再止於減重，而是可能改變慢性病的發生、惡化與治療軌跡。透過「抗發炎」作用，GLP-1應用已由第二型糖尿病、肥胖，延伸至心血管、腎臟、代謝相關脂肪肝炎，並進入失智與神經退化疾病臨床試驗。

她強調，若多重器官保護效益持續累積，將使部分慢性病用藥需求下移，連帶重估藥品、醫材、醫療服務及健康管理市場。三高藥物、傳統血糖機與胰島素等既有市場恐加速式微，連續血糖監測（CGM）等新科技則逆勢受益，醫療服務與健康促進產業也同步面臨重組。

資誠(PwC Taiwan)生醫新創主持會計師顏裕芳指出，隨著GLP-1市場快速擴大，企業除掌握療效與產品創新，也須同步布局產能、技術授權、策略合作、資本投入與國際商業化。本次論壇所呈現的長效製劑、口服遞送、CDMO供應鏈與器官保護實證，正反映台灣回應這場結構性變革的多元切入點。

台灣微脂體葉志鴻總經理指出，現行GLP-1藥物存在劑量爬升期長、腸胃道副作用比例高(達74%)、逾三分之二病人一年內停藥且體重容易復胖等未滿足需求。

台微體的TLC518以BioSeizer脂質控釋平台，將年注射次數由52針降至12針，透過控制早期尖峰、維持4周穩定濃度以改善耐受性並簡化劑量爬升，將能有效改善患者用藥效果和效率；該產品採非新成分、可望適用505(b)(2)法規途徑，預計2027年第1季申請IND。

台耀化學FDF暨CDMO服務事業處協理曾暉元表示，GLP-1是成長最快的治療市場之一，2030年全球市值上看逾千億美元、逾193項候選藥進入臨床，注射劑型仍占2026年商業銷售約92%。

台耀提供從原料藥(含胜肽、HPAPI)、製劑、充填組裝到分析與冷鏈物流的端對端CDMO服務，商業產能達每年1.45億瓶、8,000萬支卡匣與6,000萬套組裝，並取得FDA、PMDA、EMA、TFDA等多國法規認證，同時投入Ozempic與Wegovy學名藥開發，協助客戶以更短時程、更低風險加速上市。

奧孟亞總經理Siegfried Gschliesser指出，GLP-1藥物2025年全球銷售已超越腫瘤藥王Keytruda，但胜肽藥物半衰期短、易被胃酸與腸道酵素分解、吸收困難，是口服化的三大挑戰。

奧孟亞的MIRA/JE平台以金屬離子配方降低消化酵素活性、以腸溶包衣抵禦胃酸、並以吸收促進劑提升腸道穿透力；旗下ANY-002已授權國際藥廠、ANY-004則已進入一期臨床。他並以諾和諾德斥資18億美元收購Emisphere、催生首個口服semaglutide Rybelsus)為例，說明口服遞送技術的龐大商業價值。

台灣諾和諾德市場准入、公共事務暨溝通處處長王昶閔以逾5.4萬名病人的長期研究指出，semaglutide展現跨器官保護效益：心衰竭事件或心血管死亡風險降低69%、重大腎臟事件降低24%、63%患者達成MASH緩解、中風風險降低39%、全因死亡率降低20%。

王昶閔強調「並非所有GLP-1都相同，實證是分子專一的」，semaglutide與人類GLP-1相似度達94%、半衰期長達165小時，並已獲WHO基本藥物清單肯定，呼籲以全社會取向將肥胖視為嚴肅且進行性的慢性疾病加以防治。

台大醫院北護分院院長詹鼎正則從高齡臨床醫學角度提醒，老年族群存在「肥胖矛盾」—65歲以上BMI介於25至30者反而有較佳存活率，臨床終點應以疾病治療、維持身體機能為核心，而非單純追求體重數字，以免積極減重反增肌少症與死亡風險。

詹鼎正以一名71歲嚴重脂肪肝男性病例使用低劑量semaglutide早期介入的臨床經驗為例，建議長者用藥應鎖定嚴重、危及生命的適應症(如控制不佳的糖尿病與腎病、睡眠呼吸中止、嚴重脂肪肝／MASH)，遵循「低劑量起始、緩慢調升」原則，並輔以跨專業團隊、阻力訓練與充足蛋白質的生態系支持。

從台灣諾和諾德的器官保護實證、台耀化學的專業製造量能、台灣微脂體的長效劑型、奧孟亞的口服平台，到高齡醫療的臨床智慧，本次論壇完整呈現台灣在GLP-1這場代謝疾病典範轉移中，橫跨研發、製造與臨床的產業布局與國際競爭潛力；正如林世嘉所言，這條賽道已經確立，台灣有實力提前卡位，掌握這場重塑全球健康照護與藥物市場版圖的關鍵機會。