快訊

影／台中西北大飯店閒置舊址陷火海 6人受困待援

聽新聞
0:00 / 0:00

晟德集團建誼生技攜手波蘭Mabion藥廠 攜手進軍歐洲ADC代工市場商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

生技投控晟德（4123）轉投資的建誼生技近日宣布，與波蘭生物藥委託開發與製造（CDMO）大廠Mabion S.A.正式簽署合作協議，雙方將針對抗體藥物複合體（ADC），結合彼此之間的技術與生產優勢，合作搶攻歐洲CDMO市場大單。

建誼生技與Mabion藥廠的合作，是在亞洲生技大會上由晟德集團總裁暨建誼生技董事長林榮錦、與Mabion執行長格雷戈爾．卡瓦萊茨（Gregor Kawaletz）共同代表完成簽約。本次協議為雙方今年6月簽署合作意向書（MOU）後的重大進展，雙方在ADC領域的戰略結盟邁入實質合作階段，晟德集團CDMO事業體也正式跨出歐洲布局第一步。

林榮錦指出，集團旗下永昕生醫深耕日本、韓國等東亞市場有成，建誼此次與Mabion結盟，是集團CDMO事業體進軍歐洲的首部曲，將以歐洲為全球戰略樞紐，透過跨國合作打造從開發到製造的完整一站式服務，將業務觸角延伸至全球舞台。

Mabion疫情期間，曾擔任全球疫苗龍頭Novavax的重要委託製造夥伴，在生物藥製程技術上累積深厚實力。卡瓦萊茨表示，與建誼生技建立策略夥伴關係，是Mabion跨足ADC等前瞻生物藥領域的關鍵。

他表示，目前ADC市場正迎來爆發性成長，建誼在連接子與與複雜小分子領域擁有獨特技術，結合Mabion先進的cGMP生產規範與完善的檢測分析技術，雙方將能為全球客戶提供極具競爭力的一體化解決方案。此次合作不僅豐富Mabion的技術組合，更打通亞洲市場大門，完美契合其核心策略發展。

全球ADC市場規模預計由2024年約123億美元成長至2032年約291億美元，年複合成長率達12.2%，建誼生技透過此次歐洲結盟，有望與Mabion共同搶攻這波新興生物藥商機。

生技 波蘭 歐洲

延伸閱讀

亞洲生技大會閉幕…國際參與創高60國15萬人次 可望帶動千億合作商機

啟弘生技結盟澳洲Adara Bio公司 助攻澳洲基因新藥研發

亞洲生技大會 打造新護國神山人才庫

北榮攜手醫療聯盟深化台越合作 建台灣健康外交品牌

相關新聞

第3季上市旺季、美製車議題漸歇 進口新車款輪番上市

第3季進入進口車新車款上市旺季、美製車議題漸歇，進口車廠轉趨積極，包括BMW、賓士、MAZDA、PEUGEOT、福斯相繼發表新車款，在新車帶動下，進口車市場熱度正高。

2026中小企永續翻轉競爭力／供應鏈大洗牌 ESG新挑戰

前言：今年是願景工程基金會、聯合報系永續工作室與經濟日報連續第三年推出「中小企業永續轉型系列報導」，我們精心挑選19家在變局中展現韌性的永續企業，分享他們的祕訣，看他們如何將永續化為閃閃發光的競爭力。

2026中小企永續翻轉競爭力／擺脫公關工程 AI減碳正流行

「近期可看到不少台灣企業，已不再將ESG視為『公關工程』，而是真正納入風險管理與經營策略，並與企業財務績效緊密結合，成為提升競爭力的重要工具，這是可喜的現象！」資誠（PwC）永續發展服務公司董事長李宜樺提出她的觀察。李宜樺是國內知名的永續專家，經常輔導企業，也常擔任國內各大永續獎項評審。

2026中小企永續翻轉競爭力／永續成為門檻 跟上才有生意

「很多人一開始覺得氣候變遷離自己很遠，但其實已經影響到生意了，」願景工程基金會執行長袁慧芬提到，不論哪一行，由於原物料價格與供應穩定，經常會受到氣候變遷影響，更別說來自供應鏈的減碳壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。