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啟弘生技結盟澳洲Adara Bio公司 助攻澳洲基因新藥研發

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

啟弘生技（6939）近日宣布，與澳洲基因治療新藥公司Adara Bio Pty Ltd達成「腺相關病毒（AAV）載體製造」合作協議，由啟弘生技全面支持Adara Bio的突破性基因藥物研發，深化跨國生技版圖布局。

此次跨國合作完美結合了Adara Bio在創新AAV基因治療開發領域的專業能力，以及啟弘生技在病毒載體開發與GMP製造方面的深厚經驗。雙方強強聯手，將全力加速候選產品的開發進程，為全球患者帶來更多、更具前瞻性的治療選擇。

啟弘生技是專業的病毒載體CDMO公司，擁有國內第一座GMP病毒載體製造廠，擁有adeno-associated virus（腺相關病毒）、lentivirus（慢病毒）和retrovirus（逆轉錄病毒）的量產經驗。

Adara Bio為澳洲眼科研究中心（CERA）與台灣基亞生技的澳洲子公司Medic Vision AI Limited合資成立的生技公司，致力於利用創新的「RNA編輯技術平台（RNA Base Editing Platform）」，研發遺傳性視網膜病變之治療產品。

Adara Bio公司的技術應用優化的AAV載體，能精準將自主開發的治療性基因傳遞至目標細胞，以根治基因缺陷造成的遺傳性視網膜病變。目前醫學界普遍認為，基因治療是解決該病變的最佳手段。本項AAV基因療法旨在解決尚未滿足的醫療需求，為目前缺乏有效治療方案的患者迎來復明曙光。

基因 生技

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