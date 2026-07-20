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亞洲生技大會 帶動千億商機 影響力與 BIO Europe 並列

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
亞洲生技大會圓滿落幕，總計匯聚來自22個國家代表團、900參展廠商、2,300個攤位，吸引超過近60國生技專業人士參與，創下近15萬參觀人次。亞洲生技大會／提供
亞洲生技大會圓滿落幕，總計匯聚來自22個國家代表團、900參展廠商、2,300個攤位，吸引超過近60國生技專業人士參與，創下近15萬參觀人次。亞洲生技大會／提供

亞洲生技大會主席李鍾熙昨（19）日表示，BIO Asia–Taiwan經過多年經營，已成功從台灣區域性展會轉型為具有亞洲代表性的國際生技盛會，產業影響力已可與BIO Europe並列。

亞洲規模最大的生技產業盛會BIO Asia–Taiwan 2026亞洲生技大會昨天落幕。李鍾熙指出，台灣生技產業主要以中小企業與新創公司為主，這賦予了產業界極高的彈性與活力。此次大會安排AI應用、企業籌資、CDMO、ADC等論壇，協助產業爭取商機與提升效益，也吸引面臨相同問題亞洲國家共同交流，透過亞洲生技大會平台，尋求資源與合作夥伴，進一步促成國際合作。

此外，為促進國際合作，大會也特地設立國際合作論壇，集結各國專家，討論區域合問題，今年更達成決議，將設立工作小組，透過經驗分享，建立各國藥物供應韌性，並解決中小生技公司在籌資、臨床試驗與新創育成的問題。工作小組將透過發表白皮書與形成合作協議的方式，建立互助共享的創新生態，進軍全球市場。

為了協助以中小型企業為主的亞洲生技公司，大會設置的投資高峰論壇邀請超過百家國際投資機構、創投基金及金融機構參與，並安排國內外生技公司進行路演（Road Show），促進企業與投資人的交流，也成為本屆大會的亮點。台灣證券交易所與香港交易所也分別於論壇中介紹生技企業上市制度與市場特色，讓企業了解不同市場的籌資選項與發展機會。

以論壇而言，今年有超過3,500位生技專家參與論壇交流，國際與會人士及講者數量均創歷史新高。商機媒合（BIO Partnering）更突破萬場預約紀錄，對全球生技企業而言，BIO Asia–Taiwan已成為進入亞洲市場尋找研發合作夥伴、台灣的CDMO製造能量、投資資金及授權合作的重要據點，可望帶動未來千億合作商機。 

生技 中小企業

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