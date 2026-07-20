傑出生技產業獎／產品創新獎 六家搶鏡

「2026 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎」今年頒發的「年度產品創新獎」，共有台灣浩鼎、長佳智能、保生國際生醫、生德奈生技、葡萄王生技及農業科技研究院等六家公司及研究院的創新技術獲獎。

浩鼎發展的Obrion ADC技術平台，具備創新專一性位點ADC技術，未來有具備成功全球授權，提升ADC藥物開發效率與產業價值。

長佳智能發展的放射治療器官自動勾勒系統，可運用AI提升放射治療器官勾勒效率與一致性，協助優化癌症治療流程，長佳智能也是國內發展最多醫療AI軟體的公司。

保生國際生醫發展的伊諾來富臨床化學分析儀系列，為一套整合全光譜多標同步檢測技術，提供快速、精準且高效率的體外診斷方案。

生德奈生技開發的DolphinQ細胞代謝監測與微孔板培養系統，可即時監測細胞代謝與培養狀態，提升新藥研發及細胞治療研究效率。

葡萄王生技開發的UVACO樟芝菌絲體滴粒，為一項結合液態發酵與創新滴粒的劑型，可提高樟芝活性成分利用率，展現保健食品創新價值。 公司目前正積極打造品牌「第二成長引擎」，展現一站式保健食品代工實力。

此外，農業科技研究院發展的次世代生物活性原料之開發與應用，能建構AI智慧品質管控之外泌體量產平台，推動再生醫療生物原料產業化。