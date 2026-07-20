快訊

世足賽／阿根廷梅西先發上場 冠軍戰對西班牙一開賽就打破兩項紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

傑出生技產業獎／傑出新創獎 六家勝出

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台灣生物產業發展協會主辦的「2026 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎」，今年榮獲「傑出新創獎」的企業共有六家，包括安宏生醫、博蔚醫藥、普瑞默生技、昂沃生技、鉅怡智慧及智耕創新，各公司開發的產品及技術，分布在新藥、放射性治療、智慧醫療及農業生技等不同領域。

安宏生醫結合AI平台與蛋白質降解技術，已建立一站式新藥研發流程，成功推動台灣首項相關新藥進入人體臨床。

博蔚醫藥聚焦新分子實體藥物開發，布局癌症、肺纖維化及代謝疾病，積極邁向全球創新藥市場，產品橫跨小分子與大分子（如奈米抗體），其中一項新藥CAL010聚焦局部注射減脂，預計明年初向美國提出IND申請。

普瑞默生技打造台灣首座整合型放射藥物平台，推動核醫藥物國產化，提升國家醫療供應鏈韌性。

昂沃生技聚焦癌症抗藥性治療，建立雙特異性抗體、NK細胞療法等創新平台，加速全球新藥開發。公司以多元模式組合療法為核心策略，聚焦解決實體腫瘤與血液惡性腫瘤患者的未滿足醫療需求。

鉅怡智慧以AI影像非接觸生理量測技術領先國際，產品取得多國醫材認證，推動智慧醫療應用。

智耕創新結合農業與健康醫學，發展低鉀、低蛋白等精準營養食材，打造「醫農合一」創新模式。

生技 癌症

延伸閱讀

東海大學推動生技人才培育 參展2026亞洲生技大展

北榮攜手醫療聯盟深化台越合作 建台灣健康外交品牌

亞洲生技大會閉幕…國際參與創高60國15萬人次 可望帶動千億合作商機

推動新藥研發造福人類健康 白越珠獲頒東吳名譽博士

相關新聞

全球能源、運輸鏈再拉警報 貨櫃三雄Q3營運有撐

美伊戰事導致全球能源、運輸鏈再度拉警報。業界認為，原本連續下滑兩周的貨櫃海運運價，短線恐再度走揚，先前的運價修正應屬連續大漲後的技術性整理；貨櫃海運第3季的「旺季行情」有撐，包括長榮、陽明、萬海在內的貨櫃三雄，本季營運仍看好。

傑出生技產業獎 23家出列

台灣生物產業發展協會主辦的「2026 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎」公布得獎名單，今年共計23家企業及產品技術獲獎，創下近年新高，展現台灣生技產業在創新研發、產業升級及國際布局上的豐碩成果。台灣生物產協理事長劉理成表示，今年獲獎名單涵蓋多元領域，彰顯企業深化全球市場布局與技術創新競爭優勢。

傑出生技產業獎／產品創新獎 六家搶鏡

「2026 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎」今年頒發的「年度產品創新獎」，共有台灣浩鼎、長佳智能、保生國際生醫、生德奈生技、葡萄王生技及農業科技研究院等六家公司及研究院的創新技術獲獎。

傑出生技產業獎／傑出新創獎 六家勝出

台灣生物產業發展協會主辦的「2026 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎」，今年榮獲「傑出新創獎」的企業共有六家，包括安宏生醫、博蔚醫藥、普瑞默生技、昂沃生技、鉅怡智慧及智耕創新，各公司開發的產品及技術，分布在新藥、放射性治療、智慧醫療及農業生技等不同領域。

傑出生技產業獎／潛力標竿獎 六家聚光

台灣生物產業發展協會主辦的「2026 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎」公布得獎名單，今年榮獲「潛力標竿獎」企業包括永昕生醫、台灣醣聯、台寶生醫、泰合生技、永鴻生技、京冠生科等六家生醫公司。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。