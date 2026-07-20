聽新聞
0:00 / 0:00
傑出生技產業獎／傑出新創獎 六家勝出
台灣生物產業發展協會主辦的「2026 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎」，今年榮獲「傑出新創獎」的企業共有六家，包括安宏生醫、博蔚醫藥、普瑞默生技、昂沃生技、鉅怡智慧及智耕創新，各公司開發的產品及技術，分布在新藥、放射性治療、智慧醫療及農業生技等不同領域。
安宏生醫結合AI平台與蛋白質降解技術，已建立一站式新藥研發流程，成功推動台灣首項相關新藥進入人體臨床。
博蔚醫藥聚焦新分子實體藥物開發，布局癌症、肺纖維化及代謝疾病，積極邁向全球創新藥市場，產品橫跨小分子與大分子（如奈米抗體），其中一項新藥CAL010聚焦局部注射減脂，預計明年初向美國提出IND申請。
普瑞默生技打造台灣首座整合型放射藥物平台，推動核醫藥物國產化，提升國家醫療供應鏈韌性。
昂沃生技聚焦癌症抗藥性治療，建立雙特異性抗體、NK細胞療法等創新平台，加速全球新藥開發。公司以多元模式組合療法為核心策略，聚焦解決實體腫瘤與血液惡性腫瘤患者的未滿足醫療需求。
鉅怡智慧以AI影像非接觸生理量測技術領先國際，產品取得多國醫材認證，推動智慧醫療應用。
智耕創新結合農業與健康醫學，發展低鉀、低蛋白等精準營養食材，打造「醫農合一」創新模式。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。