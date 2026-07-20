傑出生技產業獎／潛力標竿獎 六家聚光

美伊戰事導致全球能源、運輸鏈再度拉警報。業界認為，原本連續下滑兩周的貨櫃海運運價，短線恐再度走揚，先前的運價修正應屬連續大漲後的技術性整理；貨櫃海運第3季的「旺季行情」有撐，包括長榮、陽明、萬海在內的貨櫃三雄，本季營運仍看好。

2026-07-20 01:40