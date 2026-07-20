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傑出生技產業獎／潛力標竿獎 六家聚光
台灣生物產業發展協會主辦的「2026 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎」公布得獎名單，今年榮獲「潛力標竿獎」企業包括永昕生醫、台灣醣聯、台寶生醫、泰合生技、永鴻生技、京冠生科等六家生醫公司。
永昕生醫聚焦生物藥CDMO服務，通過歐盟、日本查廠認證，積極拓展全球商業化生產市場。近年完成兩項國際上市生物藥商業化量產，供應至歐洲、加拿大、日本等全球13國市場。
台灣醣聯深耕抗體藥物、ADC及生物相似藥開發，打造平台型研發模式，加速國際合作與授權布局。
台寶生醫專注細胞與基因治療，建立FAST CGT平台，推動免疫調控細胞療法，具高度臨床與國際合作潛力。並以次世代調節型T細胞療法為核心的技術布局，更獲美國梅約醫學中心、日本三井金屬戰略入股支持。
泰合生技自主開發經皮與黏膜給藥平台，聚焦505(b)(2)新藥及高門檻學名藥，提升病患用藥便利性。
永鴻生技是台灣首家上市動物藥廠，建立完整產品線及核心製劑技術，持續推動動物健康產業升級。未來將朝向全球動保市場第一品牌的目標邁進。
京冠生科運用循環經濟與固態發酵技術，將農食副產物高值化，打造精準營養與永續生技新典範。
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