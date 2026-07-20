傑出生技產業獎 23家出列

台灣生物產業發展協會主辦的「2026 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎」公布得獎名單，今年共計23家企業及產品技術獲獎，創下近年新高，展現台灣生技產業在創新研發、產業升級及國際布局上的豐碩成果。台灣生物產協理事長劉理成表示，今年獲獎名單涵蓋多元領域，彰顯企業深化全球市場布局與技術創新競爭優勢。

劉理成指出，在全球供應鏈重組、高齡化社會及精準健康需求快速提升的趨勢下，政府積極推動健康台灣及國家韌性醫療政策，台灣兼具醫療體系完善、ICT科技實力及創新研發能量，未來將持續結合AI、數位科技、生醫研發與智慧製造優勢，加速新藥、醫材及健康科技發展，打造兼具韌性與國際競爭力的生技產業。

生物產協獎章委員會召集人、臺北醫學大學張文昌院士表示，從今年眾多參選案件中，可看出台灣生技產業整體研發能量持續提升，新創公司快速崛起，成熟企業積極拓展全球市場，充分展現台灣生技產業蓬勃發展的活力。

本屆傑出生技產業獎Taiwan BIO Awards設有四大獎項，包括「傑出生技產業金質獎」、「潛力標竿獎」、「傑出新創獎」及「年度產品創新獎」，表彰不同發展階段及不同類型的生技企業與創新成果。

今年榮獲「傑出生技產業金質獎」的企業共有五家，包括台灣東洋（4105）、健喬信元（4114）、友霖生技（4166）、聯合骨科（4129）及益福生醫，獲獎公司產品涵蓋藥品、醫材及保健品等不同領域公司，且多具備多年研發、生產、銷售等全方位發展實力。

台灣東洋去年營收、獲利創歷史新高，以自製新藥、國際授權及困難學名藥三大策略深化全球布局，展現國際競爭力；健喬信元深耕藥品研發製造逾四十年，透過策略聯盟與併購持續成長，強化國內藥品供應韌性並拓展海外市場。

友霖生技建立研發、製造與行銷垂直整合能力，多項505(b)(2)新藥成功上市，持續布局國際市場；聯合骨科自主研發人工關節植入物行銷全球，取得多國法規認證，累積豐富臨床實績，為台灣高階醫材代表企業；益福生醫深耕精神益生菌與腸腦軸線創新應用，建立全球品牌與科學驗證基礎，產品行銷逾60國，展現國際市場競爭力。