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經濟選書／留任測試 實現頂尖績效
儘管經歷了起伏，Netflix依然可說是現代最成功的媒體和娛樂公司之一。共同創始人兼董事長里德‧海斯汀將此歸功於他和領導階層在公司內部建立的文化。該文化名為「零規則」（No Rules Rules），正如你所想像，它強調彈性與員工的責任感。
這項文化至關重要，公司甚至有一份125張投影片的文件，用以說明它的內涵。文件在2009年8月首次於網路上公開，之後更新的版本也會放在Netflix網站上。文件中貫穿著「誠實、有效的回饋」、「夢幻團隊」和「自由與責任」等企業術語。它以五個要點開頭，值得一讀全文：一、鼓勵員工做出決策。二、公開、廣泛、慎重地分享資訊。三、坦誠而直接地溝通。四、只留下高效能的員工。五、避免制定規則。
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