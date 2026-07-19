亞洲生技大會閉幕…國際參與創高60國15萬人次 可望帶動千億合作商機

亞洲規模最大的生技產業盛會─BIO Asia–Taiwan 2026亞洲生技大會19日圓滿落幕，此次大會除數字創新高，也倡議國際合作，建立亞洲生技生態系，且交流熱烈，帶動未來商機。大會統計，總計匯聚來自22個國家代表團、900參展廠商、2,300個攤位，吸引超過近60國生技專業人士參與，創下近15萬參觀人次。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，BIO Asia–Taiwan經過多年經營，已成功從台灣區域性展會轉型為具有亞洲代表性的國際生技盛會，其產業影響力已可與BIO Europe並列。以論壇而言，有超過3,500位生技專家參與論壇交流，國際與會人士及講者數量均創歷史新高。商機媒合（BIO Partnering）更突破萬場預約紀錄，對全球生技企業而言，BIO Asia–Taiwan已成為進入亞洲市場尋找研發合作夥伴、台灣的CDMO製造能量、投資資金及授權合作的重要據點，可望帶動未來千億合作商機。

今年大會成功吸引了16個國家來台設立國家館，並舉辦高達十場次的區域合作論壇，除了各國家館活動熱絡，商務媒合成果豐碩外，也促成多項跨國合作，例如波蘭Mabion即與建誼生技簽署主服務框架協議，展現國際合作的實質成果。

李鍾熙指出，台灣生技產業以中小企業與新創公司為主，這賦予了產業界極高的彈性與活力，但也面臨資源不足的問題。此次大會安排AI應用、企業籌資、CDMO、ADC等論壇，協助產業爭取商機與提升效益，同時也吸引面臨相同問題亞洲國家共同交流，透過亞洲生技大會平台，尋求資源與合作夥伴，進一步促成國際合作，成為亞洲生技大會的價值，也帶動國際參與度逐年攀升。

此外，為促進國際合作，大會也特地設立國際合作論壇，集結各國專家，討論區域合問題，今年更達成決議，將設立工作小組，透過經驗分享，建立各國藥物供應韌性，並解決中小生技公司在籌資、臨床試驗與新創育成的問題。工作小組將透過發表白皮書與形成合作協議的方式，建立互助共享的創新生態，進軍全球市場。

而為了彰顯亞洲在科技創新、產業發展、政策推動、公共衛生與區域合作的個人與機構，設置「亞洲生技獎」，樹立展會的權威與國際能見度，至今邁入第三屆，並在大會舉行頒獎，今年獎項分別頒發給個人獎得主京都大學荻原正敏教授，以及機構獎得主阿斯特捷利康公司。

為了協助以中小型企業為主的亞洲生技公司，大會設置的投資高峰論壇邀請超過百家國際投資機構、創投基金及金融機構參與，並安排國內外生技公司進行路演（Road Show），促進企業與投資人的交流，也成為本屆大會的亮點。台灣證券交易所與香港交易所也分別於論壇中介紹生技企業上市制度與市場特色，讓企業了解不同市場的籌資選項與發展機會。

李鍾熙指出，2026 亞洲生技大會的成功不僅僅是數字的突破，更奠定其國際地位，透過展覽、論壇、商機媒合與跨國合作等活動，不僅深化台灣的國際交流，也讓世界看到台灣在醫療產業的進步、中小型生技公司的研發能量與效率，更讓台灣建立可信賴的生技合作夥伴的形象，成為展會雪球效益的最佳例證，未來將持續擴大台灣在亞洲乃至全球生技產業的能見度與影響力。