雄獅旅遊夏季旅展買氣旺 現場驚見近200萬元「百萬刷手」

國人出國旅遊熱潮持續升溫，STE台北夏季旅展進入首個周末假日，雄獅旅遊買氣全面爆發，不僅攤位湧入大量賞展人潮，現場更出現單筆成交近200萬元的「百萬刷手」，為旅展業績再添亮點。雄獅（2731）表示，依目前接單情況觀察，旅遊需求已一路延續至明年農曆春節前，第四季及冬季出團市場持續看旺。

雄獅旅遊指出，旅展首個周末以歐洲及日本商品最受歡迎，旅客下單出發時間主要集中在第四季，其中以9月訂單量最多，其次為12月，顯示不少民眾選擇避開暑假旺季，提前規劃秋冬旅遊。

長程線方面，以奧地利、捷克以及德國、法國等歐洲行程最受青睞。雄獅分析，近期歐洲高溫持續，不少旅客改選9月至12月氣候較為舒適的時段出遊，也帶動秋季歐洲團買氣升溫。

短程線則由日本穩居人氣冠軍，其中北海道、北陸賞楓商品銷售表現最亮眼。旅展現場同步規劃滑雪專區，提供多元冬季套裝行程，吸引不少旅客提前預訂，顯示除了秋季賞楓之外，冬季滑雪假期也已提前進入搶購階段，帶動秋冬季節性商品同步熱銷。

此外，雄獅今年獨家推出搭乘高品質服務聞名的「挪威郵輪翡翠號」暢遊東南亞四國航程，旅展期間加碼贈送「雙人香港單程機票及住宿」，帶動詢問度明顯提升，成為郵輪商品的人氣焦點。

值得注意的是，展場更出現「百萬刷手」，其中一組旅客一次下訂英國13日深度行程，多人同行成交金額接近200萬元，顯示高端長程旅遊市場買氣依舊強勁。

雄獅表示，旅展第三天仍將持續推出長、短程旅遊優惠。其中，日本福岡半自助五日行程30,900元起、韓國首爾四日11,999元起；長程線則祭出美西、加拿大極光行程155,900元起，以及近年年年熱銷的雪梨跨年九日行程215,800元起，早鳥再享4,000元優惠，持續搶攻秋冬及跨年旅遊商機。

雄獅認為，從本次旅展銷售情況來看，國人出國旅遊需求依然強勁，不僅秋冬賞楓、滑雪產品提前熱銷，跨年及明年春節前出發行程也已開始湧現訂單，預期旅遊市場可望一路旺到明年農曆春節檔期。