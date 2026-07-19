宇峻插旗漫博會 強攻暑假遊戲商機

遊戲研發商宇峻（3546）宣布參加2026漫博會，並順勢展出新款遊戲經典異色戰棋SRPG《幻世錄 重製版》，藉此強攻暑假遊戲商機，挹注下半年營運動能。

據悉，漫博會是台灣暑假最大的動漫展，本屆迎來25週年，規模空前盛大，約匯聚120家廠商、使用超過1,200個攤位，結合電玩、電競與玩具等展區，預估將吸引超過64萬人次參觀，並創造新台幣3億元的商機。

此外，宇峻同步宣布將於7月22日在Steam搶先推出Demo試玩版，供玩家免費下載。宇峻指出，無論是親臨漫博會現場，或是透過Steam Demo搶先遊玩，都能率先感受《幻世錄 重製版》經典戰棋策略玩法的獨特魅力。

宇峻今年上半年營收9.31億元，年增47.8%，業績表現亮眼。展望下半年，宇峻7月發行《三國群英傳：策定九州》及《神州M》國際版，9月發行《幻世錄》重製版，10月發行《三國群英傳：格鬥版》；此外，《FFXIV》也將持續推進每季的季度改版時程，藉此添增營運動能向上。

其中，《FFXIV》是目前宇峻的主要營收來源之一，該遊戲為日系遊戲大廠史克威爾（SQUARE ENIX）的大作，過往該遊戲在台灣市場舊名為《太空戰士》，為家喻戶曉的角色扮演遊戲。

《FFXIV》目前在全球擁有3,000萬玩家，市場也對該遊戲在繁中版市場也有高度期待，預料可為宇峻帶來強勁的成長動能，預估將成為今年營收主力產品之一。