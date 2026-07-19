第3季上市旺季、美製車議題漸歇 進口新車款輪番上市

第3季進入進口車新車款上市旺季、美製車議題漸歇，進口車廠轉趨積極，包括BMW、賓士、MAZDA、PEUGEOT、福斯相繼發表新車款，在新車帶動下，進口車市場熱度正高。

去年以來因為美製車零關稅議題造成消費者買氣觀望，並造成進口車銷售衰退，但進入第2季之後，美製車議題對市場的影響減弱，市場需求增溫，進口車品牌新車款上市轉趨積極，市場預期第3季開始，進口車的銷售將隨新車上市而增溫。

近期雙B相繼發表的新車款，汎德（2247）今年重磅車款BMW iX3舉辦預賞活動，重量級的電動休旅車款將在第4季上市，而且iX3今年的配額已經完售，賓士則是宣布GLB預售，同樣將在第4季正式發表、上市，同時有燃油車與純電車兩種動力來源，有效帶動車市話題，預期隨著話題性升高，進口車的買氣也將獲得帶動。

除了兩款車預售之外，賓士的旗艦房車S-Class與BMW的7系列都將在下半年上市，頂級車系配置的配備與新科技，勢必成為下半年的熱門話題，雙B捉對廝殺，對於層峰消費者而言，具有相當大的吸引力。

除了雙B之外，進口車品牌中寶嘉聯合旗下的PEUGEOT 208即將發表改款車款、馬自達CX-5將在7月底啟動預售，福斯的T-Roc同樣在7月底正式上市，進口車自去年以來，已多時未見多款新車大量上市的局面。

【記者邱馨儀／台北報導】對於今年下半年的車市買氣，無論是市占率超過三成的和泰車（2207）或是豪華車龍頭台灣賓士都抱持樂觀態度。和泰車認為，整體車市將比去年成長。台灣賓士看好自家下半年的銷售，全年將較去年成長。

今年上半年車市掛牌數20.2萬台比去年同期增加1.7%，豪華車則較去年同期衰退約2.5%，但雙B今年上半年的掛牌數都較去年衰退超過兩成，被認為是去年以來美製車零關稅議題的受害者，不過Volvo今年上半年的掛牌已較去年同期增加13.7%，情況已有改善。