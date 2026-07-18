搶攻企業客層商機！黑沃咖啡落地台中七期 用一杯咖啡重新定義企業禮贈

搶攻企業客層商機！源自台中的精品咖啡連鎖品牌HWC黑沃咖啡18日宣布，在台中七期開設全新型態門店「HWC黑沃咖啡 七期河南店」正式開幕。有別於黑沃現有的精品咖啡門市，七期河南店以客製化咖啡展示與企業洽談為核心定位，是品牌首度將客製化咖啡能力，完整搬上實體場域的門店型態。

七期河南店的核心功能，是讓企業客戶與消費者能夠在實體空間裡，親身感受一款專屬咖啡從無到有的完整過程。門店內展出精品咖啡豆款、莊園選豆及藝伎咖啡系列，以實際陳列呈現從豆款選擇、風味設定、包裝設計到成品製作的完整客製流程。

而HWC黑沃咖啡七期河南店開幕首日，就接到逾3,000盒客製訂單，營業額破50萬元，顯示市場反應熱烈。

黑沃咖啡創辦人林佩霓表示，客人可以在這裡喝到咖啡，也能實際看見一款專屬咖啡如何從需求被完整建立成一個品牌商品。這是黑沃過去在一般門市難以完整呈現的。

在風味選擇上，黑沃提供從淺焙到深焙的完整咖啡風味譜，涵蓋果香明亮、花香細膩、醇厚甘甜至濃郁飽滿等多元表現，包含精品豆款、莊園選豆及頂級藝伎咖啡Geisha系列。企業客戶可依據品牌個性、送禮對象與使用場合，從中找到真正想傳遞的那個味道。

確定風味方向後，黑沃提供一站式客製化禮盒服務，從包裝設計、品牌識別置入到成品製作全程配合，讓每一份咖啡禮贈都能精準體現企業的品牌形象與送禮心意。

目前，可承接需求涵蓋年節咖啡禮盒、建案交屋禮、VIP貴賓伴手禮、品牌聯名咖啡，以及專屬掛耳咖啡包。空間另設獨立洽談區，可供客製提案、風味試飲及企業杯測使用。

林佩霓說：「每一個企業客戶想傳達的品牌感受不同，咖啡的風味選擇也應該反映這件事。我們能做的，是幫企業從完整的風味譜中，找到一支真正屬於他們的咖啡，再把這份心意透過包裝完整呈現出來。」

七期河南店設於台中市西屯區河南路三段99號茂居建設接待中心內，由茂居建設提供場域、邀請黑沃咖啡進駐。茂居建設以高端建築品質著稱，此次合作是希望透過台中精品咖啡的導入，為接待中心的到訪客群提供更完整的品味體驗，同時呼應品牌對生活質感的一貫要求。

創立於2016年的HWC黑沃咖啡今年適逢十周年。台中七期河南店是品牌在精品咖啡零售之外，正式切入企業客製、高端咖啡禮贈與品牌聯名市場的具體行動，也是黑沃十周年在台中最具代表性的全新實驗。

搶攻企業客層商機！HWC黑沃咖啡全新型態門店「七期河南店」正式開幕。圖／業者提供