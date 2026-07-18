快訊

聯手護食安！蔣萬安今晚突改行程 明赴台中見盧秀燕閉門面談

上架秒殺！特斯拉推出「兒童學步車」 網諷：竟然比二代跑車早出

不到1千元！黃仁勳宴請日企 居酒屋推同款套餐「10道菜+無限暢飲」

聽新聞
0:00 / 0:00

搶攻企業客層商機！黑沃咖啡落地台中七期 用一杯咖啡重新定義企業禮贈

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
黑沃咖啡七期河南店以客製化咖啡展示與企業洽談為核心定位。圖／業者提供
黑沃咖啡七期河南店以客製化咖啡展示與企業洽談為核心定位。圖／業者提供

搶攻企業客層商機！源自台中的精品咖啡連鎖品牌HWC黑沃咖啡18日宣布，在台中七期開設全新型態門店「HWC黑沃咖啡 七期河南店」正式開幕。有別於黑沃現有的精品咖啡門市，七期河南店以客製化咖啡展示與企業洽談為核心定位，是品牌首度將客製化咖啡能力，完整搬上實體場域的門店型態。

七期河南店的核心功能，是讓企業客戶與消費者能夠在實體空間裡，親身感受一款專屬咖啡從無到有的完整過程。門店內展出精品咖啡豆款、莊園選豆及藝伎咖啡系列，以實際陳列呈現從豆款選擇、風味設定、包裝設計到成品製作的完整客製流程。

而HWC黑沃咖啡七期河南店開幕首日，就接到逾3,000盒客製訂單，營業額破50萬元，顯示市場反應熱烈。

黑沃咖啡創辦人林佩霓表示，客人可以在這裡喝到咖啡，也能實際看見一款專屬咖啡如何從需求被完整建立成一個品牌商品。這是黑沃過去在一般門市難以完整呈現的。

在風味選擇上，黑沃提供從淺焙到深焙的完整咖啡風味譜，涵蓋果香明亮、花香細膩、醇厚甘甜至濃郁飽滿等多元表現，包含精品豆款、莊園選豆及頂級藝伎咖啡Geisha系列。企業客戶可依據品牌個性、送禮對象與使用場合，從中找到真正想傳遞的那個味道。

確定風味方向後，黑沃提供一站式客製化禮盒服務，從包裝設計、品牌識別置入到成品製作全程配合，讓每一份咖啡禮贈都能精準體現企業的品牌形象與送禮心意。

目前，可承接需求涵蓋年節咖啡禮盒、建案交屋禮、VIP貴賓伴手禮、品牌聯名咖啡，以及專屬掛耳咖啡包。空間另設獨立洽談區，可供客製提案、風味試飲及企業杯測使用。

林佩霓說：「每一個企業客戶想傳達的品牌感受不同，咖啡的風味選擇也應該反映這件事。我們能做的，是幫企業從完整的風味譜中，找到一支真正屬於他們的咖啡，再把這份心意透過包裝完整呈現出來。」

七期河南店設於台中市西屯區河南路三段99號茂居建設接待中心內，由茂居建設提供場域、邀請黑沃咖啡進駐。茂居建設以高端建築品質著稱，此次合作是希望透過台中精品咖啡的導入，為接待中心的到訪客群提供更完整的品味體驗，同時呼應品牌對生活質感的一貫要求。

創立於2016年的HWC黑沃咖啡今年適逢十周年。台中七期河南店是品牌在精品咖啡零售之外，正式切入企業客製、高端咖啡禮贈與品牌聯名市場的具體行動，也是黑沃十周年在台中最具代表性的全新實驗。

搶攻企業客層商機！HWC黑沃咖啡全新型態門店「七期河南店」正式開幕。圖／業者提供
搶攻企業客層商機！HWC黑沃咖啡全新型態門店「七期河南店」正式開幕。圖／業者提供

「HWC黑沃咖啡七期河南店」開幕就接到3,000盒客製訂單，營業額破50萬元。圖／業者提供
「HWC黑沃咖啡七期河南店」開幕就接到3,000盒客製訂單，營業額破50萬元。圖／業者提供

咖啡 台中

延伸閱讀

一公斤飆破萬元！台東冠軍咖啡豆拍出1萬100元天價 創新商機

世足賽／迎接四強賽！萊爾富限時推「Hi café特大杯咖啡任選買1送1」

陳國樑／不是咖啡的咖啡：誰定義鮮乳？

喝好水抽雙人來回機票！愛惠浦40週年慶開跑 滿額送好禮淨水器推薦一次看

相關新聞

民眾快看！颱風打亂行程害滯留海外 產險公會：旅遊不便險從寬認定

颱風天滯留海外，卻因為無法提供原預繳費用證明，導致最高只能一天賠新台幣2,000元，引發民怨。產險業最新消息，將從寬、朝保戶有利方向解釋，不僅可以保戶原預定旅程的最後一天住宿負單據基準，另加20%，還可以溯及今年4月1日以後案件。

AI半導體助攻！台中逆勢成長工廠登記近2萬家 6都第一

AI、半導體供應鏈強勢發展，帶動台中製造業訂單需求增加。台中市經發局統計，截至今年6月底，工廠登記達1萬9778家，總家數穩居六都第一，2019以來的新增工廠家數也居全國之冠，顯示台中產業無懼國際關稅與匯率衝擊，展現強勁韌性。

行程大亂…旅遊不便險理賠溯及4月 颱風滯留國外住宿最高1.2倍

產險公會指出，旅遊不便險中的旅程更改保險理賠從寬認定。富邦產險、新光產物保險今天公告，若因颱風導致臨時在海外多住一晚，可...

無畏關稅及匯率衝擊 台中工廠登記家數逆勢成長達六都第一

AI、半導體供應鏈強勢發展，帶動台中製造業訂單需求增加，台中工廠登記家數持續攀升。台中市政府經發局表示，截至今年6月底，工廠登記家數已達1萬9,778家，不僅總家數穩居六都第一，自108年以來的「新增工廠家數」亦高居全國之冠，顯現台中產業無懼國際關稅與匯率衝擊，展現強勁韌性。

純舊制勞工開放自提退休金 QA一次看

純舊制勞工可以自提退休金等新制上路，讓舊制勞工的退休金能再增加，何謂純舊制勞工、如何自提退休金及怎麼提前結存退休金至新制...

大手牽小手、認識再生能源 能源署「多元綠能主題展」熱鬧登場

為了讓民眾更認識再生能源及響應全球淨零趨勢，經濟部能源署與國立自然科學博物館攜手合作，特舉辦「多元綠能主題展」於18日熱鬧開幕。活動現場展開一系列精采的舞台表演與再生能源闖關體驗，吸引許多大小朋友熱情參與。透過寓教於樂的互動，將生硬的綠能科普知識轉化為活潑有趣的體驗，讓綠能教育在歡笑聲中向下扎根。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。