2026中小企永續翻轉競爭力／永續成為門檻 跟上才有生意

「很多人一開始覺得氣候變遷離自己很遠，但其實已經影響到生意了，」願景工程基金會執行長袁慧芬提到，不論哪一行，由於原物料價格與供應穩定，經常會受到氣候變遷影響，更別說來自供應鏈的減碳壓力。

台灣中小企業數量逾170萬家，企業規模、產業型態與經營模式差異極大，很難以單一標準看待所有中小企業的永續發展。袁慧芬觀察，目前投入ESG的中小企業可分成兩種類型，不同企業面臨的挑戰也截然不同。

一類是受到供應鏈的壓力，她表示，許多中小企業原本未必主動投入永續行列，但隨著客戶要求增加，特別是大型上市櫃企業陸續將永續納入供應商管理，跟著供應鏈前行的公司，就被迫跟進。

「很多企業不是因為想做，而是為了生意必須做。」她表示，當永續成為接單門檻，中小企業自然會加速投入。然而，即使企業願意開始行動，最大的瓶頸仍是人才與知識不足。

還有一類是近年積極投入永續的新創型中小企業。袁慧芬說，這一類創業者年齡較輕，對永續議題的理解與敏感度較高，不少企業在創業初期，便將永續理念納入經營思維，許多業者在產品開發階段便開始思考循環材料、環保製程或在地共好等概念，永續基因早已融入品牌價值。

她認為對於企業本身來說，行動永遠是最重要的，她建議資源有限的企業，可以先回到自身本業，從最容易執行且最具效益的項目開始著手。例如改善員工照顧、建立人才培育制度等，都可能是永續的第一哩路。

她說，中小企業最重要的不是一步到位，而是開始行動，只要能從自身產業特性出發，逐步將永續融入經營決策，不僅有助於因應未來挑戰，也能在快速變化的市場環境中，建立更強的企業韌性與長期競爭力。