2026中小企永續翻轉競爭力／擺脫公關工程 AI減碳正流行

「近期可看到不少台灣企業，已不再將ESG視為『公關工程』，而是真正納入風險管理與經營策略，並與企業財務績效緊密結合，成為提升競爭力的重要工具，這是可喜的現象！」資誠（PwC）永續發展服務公司董事長李宜樺提出她的觀察。李宜樺是國內知名的永續專家，經常輔導企業，也常擔任國內各大永續獎項評審。

她引用PwC最新減碳研究指出，全球約八成企業仍持續甚至加快減碳腳步，尤其AI及半導體等大型科技企業，依然朝2050年淨零排放目標前進，「這些大型企業也把範疇三的減碳，延伸到上游供應鏈，所以會有愈來愈多的中小企業供應商，開始設定他們減碳的目標。」

今年她給中小企業的忠告有四個。第一是，中小企業時時要把永續決策和財務綁在一起，這樣才能知道ESG行動方案對財務的影響。

第二，請和客戶緊緊黏在一起，客戶要做的永續相關工作，一定要優先處理，才能最有效利用資源。

第三，請把員工抱在懷裡，這不僅關乎勞動人權，也是為了留住好員工，「沒有好人才的公司，就無法持續盈利下去。」

第四，AI蓬勃發展，有機會成為中小企業降低永續成本的重要工具，不容錯過。她提到，近期已看到，不少企業運用AI來完成永續報告書的資料蒐集、法規遵循及內容撰寫，在AI的協助下，可大幅減少人工投入。事實上，PwC全球調查也顯示，企業利用AI製作永續報告書比率，已由11%快速增加至28%。

中期則可將AI進一步導入工廠能源管理、碳盤查、設備預測維護及AI視覺檢測，透過即時分析能源使用與生產數據，可提高良率、降低耗能及減少廢料。她舉例，國內大廠如友達，已運用AI視覺檢測提升製程品質，並建立碳管理平台；台達電則透過AI能源管理系統進行能源最佳化，這些都是AI結合永續的具體案例。

企業運用AI的長期目標，則是建構企業的「AI腦」。她解釋，AI腦專門用來搜集企業外部大數據和同業資料，進一步分析企業面臨的風險和機會，有助企業做決策，並能讓企業分析在某種可能風險之下，企業需要用多少資本解決，或某個決策一旦上路，投入的資金、機器設備，最後會有多少收入、獲利，以及對財務的影響是什麼，「即便長期目標還要花好幾年才能實現，但無論是大型企業或中小企業，運用AI都能讓ESG走得更遠。」