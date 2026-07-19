2026中小企永續翻轉競爭力／供應鏈大洗牌 ESG新挑戰

這兩年，若要挑選足以改變世局的關鍵字，美國總統川普當之無愧。去年川普一上任，就推出對等關稅，讓全球供應鏈大洗牌。今年2月，美國聯邦最高法院裁定對等關稅違法，川普改推301調查為對等關稅續命，一時間，包括台灣在內等對手國，都要被美國嚴格檢視有無強迫勞動與產能過剩。更別提，2月底，川普開啟對伊朗戰爭，瞬間催升油價、運價與物價，這些變局，不僅大企業受影響，中小企業更是受傷。

KPMG安侯永續顧問公司董事林泉興表示，在台美已簽署的對等貿易協定（ART）中，台灣雖承諾改善勞動人權，但目前尚未立法限制外國涉及強迫勞動的產品輸入台灣，以致台灣仍被美國列入額外課稅10%的名單上。

勞動人權抬頭 危及訂單

他指出，台灣產業結構是以中小企業及代工體系為主，現在必須直面供應鏈中的勞動人權課題，對業者來說，未來還可能會因為採用他國提供、涉及強迫勞動的原物料或中間財，遭美方「舉紅牌」，更加凸顯供應鏈管理的重要。

他提醒，一些如金屬加工、精密機械、自行車等經常誕生「隱形冠軍」的中小型傳統產業，因外銷美國比例高，且多具有完整供應鏈，再加上聘僱的移工占比不少，必須更嚴肅面對勞動人權議題。

資誠（PwC）永續發展服務公司董事長李宜樺也提到，人權議題不再是大型企業的責任，供應鏈裡的中小企業也會受影響，過去很多企業對勞工超時加班，往往以「員工想多賺加班費」為由帶過，但現在起，舉凡勞工超時工作及工作環境等問題，都會被國外嚴格檢視，一旦不合格，恐影響國際接單。

企業淨零標準 法遵趨嚴

此外，自去年以來，國際間已有多家大型銀行陸續退出「淨零銀行聯盟」（NZBA），川普也大舉調整能源政策，不僅全面停止新的離岸風電租賃與許可，也重新擁抱化石燃料，但李宜樺提醒，這並不代表ESG或減碳不重要了。

她表示，美國能源政策的調整，是為了顧及耗電的AI基建需求，實際上，國際間也正以更深層次的「法遵」要求企業永續作為。以歐盟來說，今年重心是持續強化法規管理，包括碳邊境調整機制（CBAM）及永續揭露制度仍持續推進。

她提醒，台灣出口歐洲的企業，必須更重視碳管理及能源效率，「中小企業應優先完成溫室氣體盤查、節能減碳及相關資料準備，以因應客戶、主管機關對ESG資訊揭露的要求。」

而在國際立法趨勢上，國際「科學基礎減量目標倡議（SBTi）」最新的「企業淨零標準 2.0 （V2.0）」，預計2028年全面取代現行版本。未來企業提交SBTi減量目標之前，除了公開承諾減碳目標外，還要提出驗證，例如，大型企業未來提出淨零承諾後12個月之內，必須提交目標的驗證，小型企業可放寬到24個月再提出目標驗證，「這比之前還要嚴格很多，不是只有說說而已。」李宜樺說。

另一方面，國際永續準則、歐盟企業永續報告指令等國際規範持續向前走，對台灣企業也帶來更多的挑戰。

李宜樺解讀，ISSB永續揭露準則導入後，最大的改變在於，企業永續資訊將納入財務報告架構，重要性已與財務報表相同，金管會已規劃上市櫃公司分階段導入IFRS永續揭露準則，企業未來揭露的ESG資訊都將納入股東會年報。

「這就是告訴企業，永續資訊應該要嚴謹以對，企業也必須將永續風險與財務績效整合思考。」李宜樺說。