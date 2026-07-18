海巡無人機案爆產地爭議、交貨延宕？台灣彩光駁：攜手美原廠如期推動

海巡署「岸海監偵遙控無人機試辦計畫」遭爆，無人機產地為拉脫維亞，6月底交貨恐延宕，引發關注。對此，得標廠商台灣彩光科技今發表5點聲明表示，將持續與美國原廠共同完成本案建置工作，協助海巡署建構無人機系統，各項履約工作均依契約期程推動。

台灣彩光科技今發表五點聲明表示，一、各項履約工作均依契約期程推動，公司目前均依採購契約辦理各項履約工作，包含設備生產、系統整合、原廠測試、專用車輛建置及交付準備等作業，相關進度均依契約期程推動，並將依約完成後續查驗、交付及驗收程序。

二、美國原廠與台灣團隊密切合作，本案由美國原廠 Redwire Defense Tech 提供無人機系統，台灣彩光為台灣合作夥伴。雙方持續密切合作，全力完成各項履約工作，確保交付設備符合契約規範及海巡任務需求。

三、尊重採購程序及社會監督，公司尊重採購機關依法辦理履約管理及驗收程序，也尊重媒體與社會各界的監督。惟相關履約情形應以採購契約、客觀事實及正式驗收結果為準，避免因片面或不完整資訊造成社會誤解。

四、持續完成建置，提升海巡任務能量，台灣彩光將持續秉持專業與誠信，與美國原廠共同完成本案建置工作，協助海巡署建構安全、可靠且符合任務需求的無人機系統，提升我國海域巡防、監偵及海上救援能量，為國家海域安全提供更完善的科技支援。

五、支持公平評選機制，維護政府採購公信力及國際信譽。海巡署「海巡中程無人機建置計畫」總預算約新台幣7.8億元，日前已完成概念性驗證，即將進入評選程序，市場陸續出現匿名檢舉、網路謠言及未經查證資訊，易造成社會誤解。台灣彩光認為，政府重大採購應排除任何非技術因素干擾，以維護公平競爭原則、政府採購制度公信力及台灣國際採購信譽，並確保第一線執勤單位獲得符合任務需求的優質裝備。