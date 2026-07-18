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30年老厝換新衫 全國7縣市已開辦老宅延壽、諮詢人數逾7千人次

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

臺灣目前正值夏季颱風季時期，當豪大雨或颱風過後，民眾應該主動檢查家中屋頂、樓梯間有無出現漏水或管線被吹落等情形發生。內政部國土署18日表示，政府針對屋齡30年以上的公寓或透天住宅也有推出老宅延壽補助，幫助民眾改善住家安全與生活機能，目前臺北、新北、桃園、臺中、臺南、高雄及苗栗7縣市已公告受理民眾申請，13縣市預計7至8月會陸續開辦，其餘2縣市尚在規劃中。

國土署表示，老宅延壽計畫由中央與地方共同推動，透過經費補助機制，加速居住環境改善並提升生活品質，115年7月底至9月底將再舉辦100場說明會，凡公寓1棟3人以上連署或透天住宅5棟以上申請，將有專人深入社區進行說明。

國土署指出，目前透過電話、臨櫃諮詢已達7,893人次，顯示民眾申請需求踴躍，也有1,470件已完成耐震初評，後續進入正式受理階段，各縣市均有提供洽詢窗口，民眾如有需求請洽當地地方政府。老宅延壽計畫由中央與地方共同推動，透過經費補助加速居住環境改善並提升生活品質。

國土署最後表示，為提供民眾多元資訊管道，掌握老宅延壽最新訊息，相關申請表單、地方窗口及最新資訊，皆已刊登在「老宅延壽專區」，便利民眾隨時查詢，並可透過地方服務團提供一條龍服務（評估、修繕建議及文件輔導等服務），協助民眾申請流程順利完成！

老宅 國土署 中央

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