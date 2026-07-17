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歐都納新竹光復店溫馨謝幕 宣布第3季正式啟動全台百貨拓點

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
歐都納新竹光復店溫馨謝幕，董事長程鯤(左)宣布第3季正式啟動全台百貨拓點。圖／業者提供
歐都納新竹光復店溫馨謝幕，董事長程鯤(左)宣布第3季正式啟動全台百貨拓點。圖／業者提供

台灣戶外休閒領導品牌歐都納（2940），多年來致力於推動台灣登山及戶外活動，提供戶外愛好者安全可靠的機能服飾與裝備。其中陪伴在地14年、深受新竹消費者喜愛的「歐都納新竹光復店」，因店長生涯規劃將於7月26日謝幕閉店。

為感謝顧客好友們一路以來的支持，歐都納於17日舉辦感恩謝幕回顧茶會，同步預告品牌通路布局新動向，今年8、9月起將一口氣進駐新竹遠百、高雄漢神巨蛋、台中三井等指標性百貨商圈，以全新面貌提供消費者更優質的服務。

歐都納董事長程餛指出，光復店的謝幕充滿了不捨，但更多的是共同走過的回憶，新竹光復店長佩蓉早在2009年就加入歐都納大家庭，憑藉著對戶外運動的熱愛，在公司有非常好的表現，很快就晉升成為店長，更於2012年正式創業成為新竹光復店的加盟主。

程餛表示，14年來她帶領光復店從零開始，以貼心的服務獲得許多消費者的好評，甚至跟顧客成為朋友，讓這間店成為新竹戶外愛好者分享山海旅程、交流情感的溫馨據點。

程鯤除了送上最深切的祝福，更強調：「革命情感不散場，我們是一輩子的好夥伴！」並表示歐都納大門隨時為她敞開。

為了回饋新竹山友長期的支持，光復店即日起至7月26日舉辦「FINAL SALED全館8折起感恩回饋，邀請老朋友們把握機會回店裡走走聊聊天，留下珍貴的共同回憶。

歐都納積極展現求新求變的企圖心，將於第3季加強進駐各大百貨核心商圈，不僅讓服務據點更廣、更深，也讓專業戶外裝備更貼近大眾的生活日常。

歐都納強調，無論通路如何引領創新，「對大自然的熱愛」始終是品牌的DNA，未來將持續以高品質的機能服飾與裝備，陪伴所有喜愛戶外的朋友們，一起「從台灣的海，走向世界的山」。

陪伴在地14年、深受新竹消費者喜愛的歐都納新竹光復店，將於7月26日謝幕閉店。圖／業者提供
陪伴在地14年、深受新竹消費者喜愛的歐都納新竹光復店，將於7月26日謝幕閉店。圖／業者提供

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