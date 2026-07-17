石化及高風險產業 導入AI防災運用

職安署及獲國家職業安全衛生獎之台灣化學纖維股份有限公司於17日辦理「職業安全衛生觀摩會」。此次觀摩會主題以「AI科技實務運用」為核心，藉由該公司新港廠成功運用AI科技來預防職業災害之經驗，及職安署南區職業安全衛生中心長期收集推廣解說各類型製程運用AI科技降災成效，引導石化及高風險產業建置職安衛AI文化。

三大觀摩主題，包括：

1. AI影像輔助槽車卸料作業：利用AI智慧鏡頭即時辨識不安全動作與環境異常，並立即發送手機訊息，達成立即預警並預防洩漏、火災、爆炸等異常發生。

2. 智慧儲能系統及自動化安全管理：因應國家能源政策及落實ESG，以源頭防災及科技輔助之理念設計5道智慧儲能櫃自動防災系統，預防電池系統發生火災。

3. 屋頂太陽能板施工安全及熱危害預防措施：以動態方式來展現屋頂太陽能板施工作業並採安全工法來有效預防墜落危害，並搭配AI偵測系統來主動警報作業人員於戶外熱危害之風險，及採自動化措施來降低作業環境溫度。

職安署表示，此次AI觀摩會展現公私協力之職安衛合作模式，以「源頭防災」、「部會合作」、「公私協力」、「監督檢查」、「科技輔助」等核心策略來持續推動並達成強化職場減災之目標。