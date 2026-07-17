中化控股執行長王厚凱：提升台灣製藥國際供應鏈關鍵角色需考慮三面向

製藥大廠中化控股（3716）執行長暨總經理王厚凱17日表示，台灣建立藥品供應鏈韌性，應透過提升國際供應鏈中的關鍵角色與不可取代性，以建立真正具韌性的供應體系，並從「保障(Protect)、鏈結(Connect)、規模化(Scale)」三個面向考量。

王厚凱17日受邀出席經濟部生醫推動小組主辦的「國際醫藥品韌性供應論壇」，以「建立醫藥供應鏈韌性：全球策略與台灣的未來之路」為題發表演說，分享全球醫藥品供應鏈趨勢，並提出台灣強化醫藥品供應韌性的策略建議。

王厚凱表示，近年全球疫情、地緣政治及國際貿易環境快速變化，各國重新檢視必要藥品供應安全，透過在地化製造、區域供應鏈合作及公共政策支持，建立更具韌性的醫藥品供應體系。台灣雖具備完整製藥產業基礎與優質製造能力，仍需面對市場規模、健保制度及部分關鍵原料供應等挑戰，如何透過政策與產業合作提升供應自主性，成為未來重要課題。

他表示，台灣建立藥品供應鏈韌性，應透過提升國際供應鏈中的關鍵角色與不可取代性，以建立真正具韌性的供應體系，並從「保障、鏈結、規模化」三個面向考量。

首先，聚焦保障必要藥品的供應，優先建立必要藥品的持續供應機制，透過策略性庫存、第二供應來源及預留產能等方式，以降低供應中斷風險。

其次，強化與國際夥伴的信任合作，建立更多元、透明且互惠的供應鏈網絡，以能力互補深化國際鏈結，而非追求供應鏈完全在地化。

最後，聚焦台灣具競爭優勢的高附加價值領域，發揮製造、工程及品質管理等核心能力，持續提升產業更具彈性、透明及可信賴的智慧製造能力(Capability）、生產量能(Capacity）及國際法規符合性(Compliance），規模化擴大全球市場布局，提升台灣在全球藥品供應鏈中的關鍵角色。

深耕台灣醫藥健康產業超過70年的中化控股，旗下事業涵蓋原料藥(API)、製劑(FDF)、醫藥流通、醫療照護及高齡健康服務，建立完整的醫藥健康產業價值鏈，並持續推動智慧製造、品質管理及國際法規接軌。

中化擁有六座符合PIC/S GMP等國際規範的製造基地，結合研發、生產、通路銷售及健康照護的垂直整合優勢，強化從藥品研發、生產製造到供應服務的整體能力，為台灣具備完整醫藥供應鏈布局的企業之一。

王厚凱指出，面對全球醫藥品供應鏈的變化，提升供應韌性已成為產業發展的重要課題。中化控股將持續深化生產與製程技術、品質管理及全球市場布局，發揮原料藥、製劑、醫藥流通與健康照護整合優勢，攜手產業夥伴，共同強化醫藥品供應體系韌性，實踐「提供可近且可負擔的醫療照護」之使命。