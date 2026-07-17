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中化控股執行長王厚凱：提升台灣製藥國際供應鏈關鍵角色需考慮三面向

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
中化控股執行長暨總經理王厚凱受邀於經濟部生技醫藥產業發展推動小組主辦之「國際醫藥品韌性供應論壇」發表演說。圖／中化控股提供
中化控股執行長暨總經理王厚凱受邀於經濟部生技醫藥產業發展推動小組主辦之「國際醫藥品韌性供應論壇」發表演說。圖／中化控股提供

製藥大廠中化控股（3716）執行長暨總經理王厚凱17日表示，台灣建立藥品供應鏈韌性，應透過提升國際供應鏈中的關鍵角色與不可取代性，以建立真正具韌性的供應體系，並從「保障(Protect)、鏈結(Connect)、規模化(Scale)」三個面向考量。

王厚凱17日受邀出席經濟部生醫推動小組主辦的「國際醫藥品韌性供應論壇」，以「建立醫藥供應鏈韌性：全球策略與台灣的未來之路」為題發表演說，分享全球醫藥品供應鏈趨勢，並提出台灣強化醫藥品供應韌性的策略建議。

王厚凱表示，近年全球疫情、地緣政治及國際貿易環境快速變化，各國重新檢視必要藥品供應安全，透過在地化製造、區域供應鏈合作及公共政策支持，建立更具韌性的醫藥品供應體系。台灣雖具備完整製藥產業基礎與優質製造能力，仍需面對市場規模、健保制度及部分關鍵原料供應等挑戰，如何透過政策與產業合作提升供應自主性，成為未來重要課題。

他表示，台灣建立藥品供應鏈韌性，應透過提升國際供應鏈中的關鍵角色與不可取代性，以建立真正具韌性的供應體系，並從「保障、鏈結、規模化」三個面向考量。

首先，聚焦保障必要藥品的供應，優先建立必要藥品的持續供應機制，透過策略性庫存、第二供應來源及預留產能等方式，以降低供應中斷風險。

其次，強化與國際夥伴的信任合作，建立更多元、透明且互惠的供應鏈網絡，以能力互補深化國際鏈結，而非追求供應鏈完全在地化。

最後，聚焦台灣具競爭優勢的高附加價值領域，發揮製造、工程及品質管理等核心能力，持續提升產業更具彈性、透明及可信賴的智慧製造能力(Capability）、生產量能(Capacity）及國際法規符合性(Compliance），規模化擴大全球市場布局，提升台灣在全球藥品供應鏈中的關鍵角色。

深耕台灣醫藥健康產業超過70年的中化控股，旗下事業涵蓋原料藥(API)、製劑(FDF)、醫藥流通、醫療照護及高齡健康服務，建立完整的醫藥健康產業價值鏈，並持續推動智慧製造、品質管理及國際法規接軌。

中化擁有六座符合PIC/S GMP等國際規範的製造基地，結合研發、生產、通路銷售及健康照護的垂直整合優勢，強化從藥品研發、生產製造到供應服務的整體能力，為台灣具備完整醫藥供應鏈布局的企業之一。

王厚凱指出，面對全球醫藥品供應鏈的變化，提升供應韌性已成為產業發展的重要課題。中化控股將持續深化生產與製程技術、品質管理及全球市場布局，發揮原料藥、製劑、醫藥流通與健康照護整合優勢，攜手產業夥伴，共同強化醫藥品供應體系韌性，實踐「提供可近且可負擔的醫療照護」之使命。

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