中油17日於煉製事業部宏南活動中心，舉行115年「能源廉動 誠創未來」企業誠信論壇，邀集廉檢調機關、產官學界及供應鏈夥伴，聚焦能源設備供應鏈品質管理與安全實踐、法遵與廉能治理及企業誠信規範等議題，期望凝聚公私部門共識，共同打造安全、透明且具韌性的能源產業環境。

中油總經理張敏致詞時表示，能源設備及作業環境具有高溫、高壓、易燃等高風險特性，其安全性、可靠度及採購品質，攸關國家能源供應韌性及民眾生命財產安全。台灣中油期盼藉由本次論壇與合作夥伴精進採購品質管理、強化廉能治理及完善防弊機制，並提升內部設備查核能力，從源頭把關，以確保關鍵能源設施安全。

中油指出，近年持續辦理企業誠信論壇，積極發揮廉能治理的正面影響力。此次論壇由經濟部、法務部廉政署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署等單位指導，並由採購業務相關人員與承攬商共同參與，透過跨領域交流深化誠信治理與品質管理。

中油鄙視，此次論壇涵蓋專題演講、企業治理分享及專家座談，並聚焦「深耕能源廉能，嚴守法律防線，共創誠信供應鏈」議題。臺灣高雄地方檢察署主任檢察官魏豪勇受邀與談，呼籲企業嚴守往來分際並勇於檢舉不法，司法機關將嚴格落實保護機制，同時也提醒辦理採購驗收務必恪遵法紀，切勿因私交放水而觸犯貪污重罪；其他與會代表則從制度與實務面探討，除了借鏡民營企業的紅線制度與管理機制、鼓勵員工拒絕貪腐外，也強調廉能治理是確保關鍵基礎設施安全與能源穩定供應的重要基石。

中油強調，國營事業肩負社會期許及責任，法令遵循是企業治理的基本要求，對於不法行為均採零容忍態度。公司除致力推動廉政宣導與法治教育、深化同仁法紀倫理意識外，亦將持續精進內部控制與廉能治理機制；同時，期盼透過跨領域交流，展現台灣中油落實履約誠信、把關能源設備品質及強化供應鏈韌性的決心，並與各合作夥伴攜手打造誠信、透明且安全的能源產業環境。