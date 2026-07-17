快訊

陽明交大教授殺連襟…死者妻首度發聲 澄清「未換股東、從未爭產」

網造謠具俊曄奪產、徐家冷落大S兒女 小S氣炸反擊：完全子虛烏有

下班注意！14縣市大雨特報 易有短延時強降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣中油舉辦「能源廉動 誠創未來」企業誠信論壇

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
台灣中油舉辦「能源廉動 誠創未來」企業誠信論壇，邀集廉檢調機關、產官學界及供應鏈夥伴參加。圖／中油提供
台灣中油舉辦「能源廉動 誠創未來」企業誠信論壇，邀集廉檢調機關、產官學界及供應鏈夥伴參加。圖／中油提供

中油17日於煉製事業部宏南活動中心，舉行115年「能源廉動 誠創未來」企業誠信論壇，邀集廉檢調機關、產官學界及供應鏈夥伴，聚焦能源設備供應鏈品質管理與安全實踐、法遵與廉能治理及企業誠信規範等議題，期望凝聚公私部門共識，共同打造安全、透明且具韌性的能源產業環境。

中油總經理張敏致詞時表示，能源設備及作業環境具有高溫、高壓、易燃等高風險特性，其安全性、可靠度及採購品質，攸關國家能源供應韌性及民眾生命財產安全。台灣中油期盼藉由本次論壇與合作夥伴精進採購品質管理、強化廉能治理及完善防弊機制，並提升內部設備查核能力，從源頭把關，以確保關鍵能源設施安全。

中油指出，近年持續辦理企業誠信論壇，積極發揮廉能治理的正面影響力。此次論壇由經濟部、法務部廉政署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署等單位指導，並由採購業務相關人員與承攬商共同參與，透過跨領域交流深化誠信治理與品質管理。

中油鄙視，此次論壇涵蓋專題演講、企業治理分享及專家座談，並聚焦「深耕能源廉能，嚴守法律防線，共創誠信供應鏈」議題。臺灣高雄地方檢察署主任檢察官魏豪勇受邀與談，呼籲企業嚴守往來分際並勇於檢舉不法，司法機關將嚴格落實保護機制，同時也提醒辦理採購驗收務必恪遵法紀，切勿因私交放水而觸犯貪污重罪；其他與會代表則從制度與實務面探討，除了借鏡民營企業的紅線制度與管理機制、鼓勵員工拒絕貪腐外，也強調廉能治理是確保關鍵基礎設施安全與能源穩定供應的重要基石。

中油強調，國營事業肩負社會期許及責任，法令遵循是企業治理的基本要求，對於不法行為均採零容忍態度。公司除致力推動廉政宣導與法治教育、深化同仁法紀倫理意識外，亦將持續精進內部控制與廉能治理機制；同時，期盼透過跨領域交流，展現台灣中油落實履約誠信、把關能源設備品質及強化供應鏈韌性的決心，並與各合作夥伴攜手打造誠信、透明且安全的能源產業環境。

張敏 中油 廉政署

延伸閱讀

兆豐金控榮獲 SGS TCFD 績效評核最高等級「Pioneer 標竿者」認證

數發部舉辦資訊主管資安研習會議 公私協力共築國家數位防護罩

綠色供應鏈交流論壇／淨零新局 長庚醫療推進範疇三拚減碳

綠色供應鏈交流論壇／專家：落實碳管理 要凝聚三方共識

相關新聞

首購族別擔心！七都逾8成交易符合「青安3.0」總價門檻

「青安3.0」拍板，各縣市設定個別總價上限，永慶房產集團根據2025年至最新的實價登錄資料，七大都會區符合新青安限制的交易占比皆超過七成，其中桃園、台南符合比例最高，皆接近9成，代表申請「青安3.0」的首購族，在購屋選擇上的限制相當小。

因應未來海內外業務成長 杏輝未來三年要投資逾十億元擴建新廠

杏輝（1734）營運布局多點開花，總經理白友烺17日指出，因應未來海內外業務成長，考量現有產能不足以支應國際訂單及自身產品成長，未來三年將投資超過10億元啟動大規模投資計畫，除了興建全新智慧物流中心，包括眼藥水、癌症針劑、及錠劑都將進行擴產。

美利達集團總經理曾上原以生涯考量辭職

美利達（9914）公司表示，集團總經理曾上原因個人生涯規劃，自7月17日起請辭總經理職務。為確保各項業務及經營管理工作持續順利推展，職務將由董事長暫代。

高雄萬豪酒店打造南台灣首見「沉浸式婚禮劇場」 愛情故事華麗浪漫

高雄萬豪酒店打造南台灣首見「沉浸式婚禮劇場」，愛情故事華麗浪漫，備受準新人青睞。

搶運潮暫告一段落 SCFI運價指數在連續十周大漲後連續第兩周下跌

最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）於17日出爐，全球供應鏈提前拉貨的「搶運潮」暫告一段落，SCFI在連續十周大漲後連續第兩周下跌，指數周跌3.3%，三大主要航線運價同步下滑，美東線力守平盤。

朝和生醫強推專利技術「EOB686」進軍大馬、世恆生技攜手頂尖學術打造黃金三角生態系

朝和生醫於2026亞洲生技大展正式啟動海外布局，將首度進軍馬來西亞，推出專利技術「EOB686」及明星產品。世恆生技也宣佈成立「大健康台灣研發中心平台」，整合AI技術與學術資源，推動台灣創新原料國際化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。