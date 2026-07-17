因應未來海內外業務成長 杏輝未來三年要投資逾十億元擴建新廠

杏輝（1734）營運布局多點開花，總經理白友烺17日指出，因應未來海內外業務成長，考量現有產能不足以支應國際訂單及自身產品成長，未來三年將投資超過10億元啟動大規模投資計畫，除了興建全新智慧物流中心，包括眼藥水、癌症針劑、及錠劑都將進行擴產。

杏輝集團17日在亞洲生技大展參展，對外宣示集團發展計畫。杏輝持續深化與日本Magmitt、Daito等大藥廠的合作，委製與代理案亦陸續進入交貨階段。為承接國際訂單與銀髮健康剛性需求，杏輝宣布啟動更大規模的產能投資整改擴建計畫，為2027年後營運放量預作準備。

白友烺表示，杏輝日前與日本合作多年的Magmitt藥廠新簽消化系統用藥在台銷售代理權，該產品在日本同類市場長期名列最受歡迎品項，可補強杏輝消化系統用藥產品線；且便秘用藥為國人健保用藥量第三名，國內市場規模已突破8億元、年成長率約6%~8%，隨著台灣邁入超高齡社會，具長期而穩定的剛性需求。

此外，杏輝與日本Daito藥雙方共同開發的癌症用藥委託製造外銷合約已進入交貨階段；公司並與多家日本國際級藥廠積極洽談代理、委製、共同開發、技術授權及市場專屬銷售等多元業務，業務範疇涵蓋癌症用藥外銷、消化系統用藥代理與三高藥物技術授權在台製造販售。相關布局若陸續落實，可望達成強化癌症用藥產品組合、拓展日本及亞洲市場，以及提升產線稼動率與外銷占比等三項效益。

為承接上述國際訂單與內需成長，杏輝宜蘭總部啟動總整改擴建計畫。白友烺表示，初步規劃三年內完成。其中，將優先投入廠房產能擴充與生產線整改，涵蓋造粒區、錠劑區、軟膏分裝區與眼藥水線，加上建置自動化智慧物流中心暨預留生產廠房預計投入7億元，也規畫擴建健康館，推估總投資金額將超過10億元。

另外，杏輝子公司杏輝天力在已行銷全球多國的Protygold核桃胜肽外，今年起更全新推出綠豆、豌豆與鷹嘴豆三款植物胜肽。三項新品今年6月於上海Hi&Fi Asia國際食品展發表後，已獲亞洲多國客戶關注洽詢。杏輝表示，天力所有出口原料均通過463項安全檢測指標，管花肉蓯蓉提取原料更已行銷全球12個國家和地區，並由人用健康延伸至犬貓寵物營養應用，展現公司由成品銷售延伸至國際功能性原料市場的實力。

此外，子公司杏國新藥過往重點著重在新藥開發，現在也正式成立行銷團隊以及業務團隊，打破過往委外銷售的模式，希冀為公司創造穩健且持續的營運現金流，產品多款主打集團專利成分，全面搶攻健康族群市場。