快訊

下班注意！14縣市大雨特報 易有短延時強降雨

台中地院今改裁定！全台致癌油風暴 中聯總經理余凌冲遭收押禁見

慘綠一片…台股重挫的元凶是它 分析師：這時候要買最安全的公司

聽新聞
0:00 / 0:00

戴勝益創益品書屋10年 第2代戴東杰延續閱讀志業

中央社／ 台北17日電

王品創辦人戴勝益卸任後，投入閱讀公益，創立益品書屋至今滿10年，持續以新台幣百元低門檻的入場費，放大閱讀教育效益，戴勝益之子戴東杰也接任總經理投入營運，盼透過10週年活動擴大社會參與，為下一個10年布局。

由王品創辦人戴勝益創辦的益品書屋今年滿10週年。戴勝益在2016年卸下王品董事長職務後，在台北市仁愛路二段開了第一家益品書屋，當時他表示，60歲以後要從事自己的志業，透過成立公益性質的益品書屋，盼回饋社會。

益品書屋10年來維持讀者進場費只要新台幣百元，就能飽覽書海，還有咖啡、茶、夏天冰沙喝到飽，目的不為營利，而是要提倡台灣閱讀文化，成立至今有目前搬遷至淡水的台北館，為唯一的益品書屋，以及位於南投的益品美術館，台中益品書屋已休館。

益品書屋今天發出新聞稿指出，今年迎來成立10週年，財團法人戴水教育基金會與益品書屋共同推出「益品書屋十週年－夏日閱讀祭」，自7月15日至10月18日規劃系列閱讀行動，邀請不同世代以閱讀、分享與書寫參與其中，讓閱讀不只是個人的習慣，更成為一場連結社會的公共行動。

戴勝益最初創立益品書屋時，有宏大夢想，希望深入台灣各鄉鎮，但10年過去，藍圖並未實現，戴勝益之子戴東杰也接手益品書屋，擔任戴水教育基金會執行長暨益品書屋總經理投入營運。

他表示，秉持董事長創立的初衷，閱讀教育不只是培養閱讀能力，更是培養理解世界、理解他人的能力，盼藉由10週年閱讀祭，邀請更多民眾閱讀，讓閱讀成為連結社會、陪伴下一個世代成長的重要力量，也為益品書屋開啟下一個10年的閱讀旅程。

王品 戴勝益 台北市

延伸閱讀

港警搜查獨立書店 民進黨團立院議場前舉牌聲援

香港獨立書店因《唯紅花綻放》遭查 梁文傑：建議大家買來看

台南李科永紀念圖書館動土 斥資3億拚2028年完工

涉煽動罪香港書店「留下書舍」 店主岑蘊華及女店員已獲准保釋離開警署

相關新聞

首購族別擔心！七都逾8成交易符合「青安3.0」總價門檻

「青安3.0」拍板，各縣市設定個別總價上限，永慶房產集團根據2025年至最新的實價登錄資料，七大都會區符合新青安限制的交易占比皆超過七成，其中桃園、台南符合比例最高，皆接近9成，代表申請「青安3.0」的首購族，在購屋選擇上的限制相當小。

因應未來海內外業務成長 杏輝未來三年要投資逾十億元擴建新廠

杏輝（1734）營運布局多點開花，總經理白友烺17日指出，因應未來海內外業務成長，考量現有產能不足以支應國際訂單及自身產品成長，未來三年將投資超過10億元啟動大規模投資計畫，除了興建全新智慧物流中心，包括眼藥水、癌症針劑、及錠劑都將進行擴產。

美利達集團總經理曾上原以生涯考量辭職

美利達（9914）公司表示，集團總經理曾上原因個人生涯規劃，自7月17日起請辭總經理職務。為確保各項業務及經營管理工作持續順利推展，職務將由董事長暫代。

高雄萬豪酒店打造南台灣首見「沉浸式婚禮劇場」 愛情故事華麗浪漫

高雄萬豪酒店打造南台灣首見「沉浸式婚禮劇場」，愛情故事華麗浪漫，備受準新人青睞。

搶運潮暫告一段落 SCFI運價指數在連續十周大漲後連續第兩周下跌

最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）於17日出爐，全球供應鏈提前拉貨的「搶運潮」暫告一段落，SCFI在連續十周大漲後連續第兩周下跌，指數周跌3.3%，三大主要航線運價同步下滑，美東線力守平盤。

朝和生醫強推專利技術「EOB686」進軍大馬、世恆生技攜手頂尖學術打造黃金三角生態系

朝和生醫於2026亞洲生技大展正式啟動海外布局，將首度進軍馬來西亞，推出專利技術「EOB686」及明星產品。世恆生技也宣佈成立「大健康台灣研發中心平台」，整合AI技術與學術資源，推動台灣創新原料國際化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。