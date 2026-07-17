戴勝益創益品書屋10年 第2代戴東杰延續閱讀志業

王品創辦人戴勝益卸任後，投入閱讀公益，創立益品書屋至今滿10年，持續以新台幣百元低門檻的入場費，放大閱讀教育效益，戴勝益之子戴東杰也接任總經理投入營運，盼透過10週年活動擴大社會參與，為下一個10年布局。

由王品創辦人戴勝益創辦的益品書屋今年滿10週年。戴勝益在2016年卸下王品董事長職務後，在台北市仁愛路二段開了第一家益品書屋，當時他表示，60歲以後要從事自己的志業，透過成立公益性質的益品書屋，盼回饋社會。

益品書屋10年來維持讀者進場費只要新台幣百元，就能飽覽書海，還有咖啡、茶、夏天冰沙喝到飽，目的不為營利，而是要提倡台灣閱讀文化，成立至今有目前搬遷至淡水的台北館，為唯一的益品書屋，以及位於南投的益品美術館，台中益品書屋已休館。

益品書屋今天發出新聞稿指出，今年迎來成立10週年，財團法人戴水教育基金會與益品書屋共同推出「益品書屋十週年－夏日閱讀祭」，自7月15日至10月18日規劃系列閱讀行動，邀請不同世代以閱讀、分享與書寫參與其中，讓閱讀不只是個人的習慣，更成為一場連結社會的公共行動。

戴勝益最初創立益品書屋時，有宏大夢想，希望深入台灣各鄉鎮，但10年過去，藍圖並未實現，戴勝益之子戴東杰也接手益品書屋，擔任戴水教育基金會執行長暨益品書屋總經理投入營運。

他表示，秉持董事長創立的初衷，閱讀教育不只是培養閱讀能力，更是培養理解世界、理解他人的能力，盼藉由10週年閱讀祭，邀請更多民眾閱讀，讓閱讀成為連結社會、陪伴下一個世代成長的重要力量，也為益品書屋開啟下一個10年的閱讀旅程。