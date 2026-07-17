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高雄萬豪酒店打造南台灣首見「沉浸式婚禮劇場」 愛情故事華麗浪漫

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
高雄萬豪酒店以羅馬神話太陽神命名的阿波羅禮堂，至多可容納30桌宴席，華麗氣派的空間設計，成為新人們夢想中的幸福殿堂。圖／高雄萬豪提供
高雄萬豪酒店以羅馬神話太陽神命名的阿波羅禮堂，至多可容納30桌宴席，華麗氣派的空間設計，成為新人們夢想中的幸福殿堂。圖／高雄萬豪提供

高雄萬豪酒店打造南台灣首見「沉浸式婚禮劇場」，愛情故事華麗浪漫，備受準新人青睞。

高雄萬豪酒店行銷企劃處協理吳采彤表示，近年婚宴市場從「宴客」逐漸轉向「體驗」，婚禮不再只是儀式，更是一段值得被細細感受的故事。

看準趨勢轉變，高雄萬豪酒店特別於8月23日舉辦婚禮體驗日，以全新概念打造「南台灣首見沉浸式婚禮劇場」，串聯11樓空中花園、阿波羅廳及黛安娜廳三大場域，透過劇場敘事、空間轉場、演員演繹及宴席品嚐，引領準新人走入劇情、置身婚禮現場，親身體驗從備婚、儀式到婚宴料理的完整旅程，讓婚體日從靜態展示升級為一場充滿共鳴的五感體驗。

活動將於下午3點至6點登場，每對報名費1,000元，賓客可先於迎賓區創造專屬的簽到小人偶OOTD，接著至黛安娜廳感受華麗隆重的宴會廳空間和精緻婚宴菜色，現場引進精品婚禮思維，集結手工喜餅、婚禮選物、中式香囊、風格繪師與時尚拍貼機等指標性婚禮品牌，與準新人近距離交流，為未來婚禮注入更多個人風格與美學細節。

吳采彤指出，最受矚目的「沉浸式婚禮劇場」，將由專業演員帶領現場賓客共同進入劇情，從備婚時的期待與忐忑，到婚禮當天的感動時刻，每一段情節皆串聯不同空間場景，讓賓客不只是觀眾，更成為故事中的角色，在充滿情感共鳴的旅程中，尋找屬於自己的婚禮樣貌。

當劇情推進至婚禮高潮，賓客將穿越象徵幸福的迎賓廊道，步入阿波羅廳化身婚宴座上賓，並搶先品嚐由星級主廚團隊精心設計的最新婚宴美饌：〈字裡行間的驚喜〉烏金甜筒/明太子貝/炙烤鰻、〈溫熱的真心〉時光淬鍊松茸官燕、〈落款的承諾〉百花松葉蟹映米香，每一道料理皆蘊含婚禮寓意，透過細膩工藝、精緻擺盤與層次風味，展現高雄萬豪對新人最深遠的祝福。

吳采彤表示，婚禮從來不只是一天的盛典，而是一段共同創造回憶的旅程。今年婚禮日希望透過沉浸式劇場概念，打破婚宴展示框架，讓準新人在故事中看見自己，在體驗中找到理想婚禮的模樣，重新定義婚禮的感動與溫度。本活動洽詢電話：(07)559-6900轉分機89112，詳情請至官網：https://www.khhmarriott.com/News/List

高雄萬豪酒店的戶外歐式證婚區，碧草如茵浪漫雅緻，是許多新人舉辦婚宴的熱門首選。圖／高雄萬豪提供
高雄萬豪酒店的戶外歐式證婚區，碧草如茵浪漫雅緻，是許多新人舉辦婚宴的熱門首選。圖／高雄萬豪提供

劇場 婚禮 酒店

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