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寶齡腎臟病新藥PBF-1681 Tablet獲TFDA核准上市 搶攻200萬人治療商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

寶齡富錦（1760）17日宣布，自主研發的腎臟病新藥PBF-1681 Tablet（鐵易腎膜衣錠）已獲得衛福部新藥查驗登記核准。依核准內容，這項藥品將適用於治療未接受透析之慢性腎臟病（CKD）成年病人缺鐵性貧血，估計可搶攻逾200萬人治療商機。

寶齡富錦表示，PBF-1681 Tablet除了可治療CKD成年病人缺鐵性貧血之外，依主管機關核准適應症說明，對於血清磷偏高之病人，本品於治療過程中可協助血清磷之控制。

寶齡富錦表示，此次核准象徵公司於慢性腎臟病治療領域多年投入研發工作的又一重要成果，也為公司持續深化腎臟疾病產品布局奠定新的里程碑。後續公司將依相關法令規定辦理藥品許可證領取、生產、上市及商業化等。

慢性腎臟病已成為全球重要公共衛生議題。依中央健康保險署統計，臺灣每年接受透析治療病人約8至9萬人，2024年透析相關醫療支出約460億元。The Lancet研究指出，臺灣CKD盛行率約11.93%，推估患者逾200萬人。隨疾病惡化，缺鐵性貧血與血清磷偏高等併發症發生率亦逐步增加，臨床治療需求持續提升。

鐵易腎膜衣錠主要成分為藥用級檸檬酸鐵配位複合物（Ferric Citrate Coordination Complex）。本次核准適用於未接受透析之慢性腎臟病成人病人缺鐵性貧血；依核准適應症說明，對於血清磷偏高之病人，本品於治療過程中可協助血清磷之控制，可提供符合核准適應症病人另一項治療選擇。

寶齡富錦表示，PBF-1681 Tablet取得衛生福利部新藥查驗登記核准，不僅是公司長期深耕慢性腎臟病治療領域研發的重要成果，更是公司持續拓展腎臟疾病產品布局的重要里程碑。

未來，公司將依主管機關核准內容及相關法令規定，積極推動產品上市及商業化作業，持續深化自主研發及國際合作，期望提供符合核准適應症病人更多元的治療選擇，並回應慢性腎臟病臨床治療的未滿足醫療需求。

衛福部 寶齡富錦

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